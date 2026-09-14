Slušaj vest

Dvojica vatrogasaca povređena su danas na Stolovima gde se gasi požar koji bukti danima, kada su kvadom sletela na šumskom putu u provaliju.

Kako se saznaje, Hitna pomoć ih je prevezla u bolnicu u Kraljevu.

U toku je dijagnostika, a kako se saznaje, nisu životno ugroženi.

Nezgoda se dogodila usled kvara na kvadu.

Kurir.rs/Blic

Ne propustiteCrna GoraPOŽAR KOD STADIONA "KOM" U PODGORICI: Vatrogasne ekipe izašle na teren, bore se sa vatrenom stihijom
pozar-vatrogasci-crna-gora-crnogorski-vatrogasc.jpg
Hrvatska"OPKOLJENI SMO VATROM, NEMAMO KUD, POKUŠAĆEMO DA SE ODBRANIMO" Dramatičan snimak vatrogasaca tokom borbe sa vatrenom stihijom na Braču (FOTO/VIDEO)
pozar.png
Crna GoraPOŽAR NA PARKINGU U PODGORICI: Automobil potpuno uništen, vatrogasci sprečili širenje vatre
shutterstock-1276277224.jpg
HrvatskaOGROMAN POŽAR NA JADRANSKOM OSTRVU GUTA SVE PRED SOBOM! Vetar pomaže vatri koja se brzo širi, isključeni dalekovodi, zatvoren put, JEZIVA SCENA! (FOTO/VIDEO)
Brač