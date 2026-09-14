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Dvojica vatrogasaca povređena su danas na Stolovima gde se gasi požar koji bukti danima, kada su kvadom sletela na šumskom putu u provaliju.

Kako se saznaje, Hitna pomoć ih je prevezla u bolnicu u Kraljevu.

U toku je dijagnostika, a kako se saznaje, nisu životno ugroženi.

Nezgoda se dogodila usled kvara na kvadu.