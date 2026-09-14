Društvo
Drama na srpskoj planini: Dvojica vatrogasaca kvadom sletela u provaliju, hitno prevezeni u bolnicu
- Dvojica vatrogasaca povređena su na Stolovima tokom gašenja požara koji danima bukti, kada su kvadom sletela sa šumskog puta u provaliju.
- Hitna pomoć ih je prevezla u bolnicu u Kraljevu, gde je u toku dijagnostika.
- Prema dostupnim informacijama, nisu životno ugroženi, a nezgoda je nastala zbog kvara na kvadu.
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Dvojica vatrogasaca povređena su danas na Stolovima gde se gasi požar koji bukti danima, kada su kvadom sletela na šumskom putu u provaliju.
Kako se saznaje, Hitna pomoć ih je prevezla u bolnicu u Kraljevu.
U toku je dijagnostika, a kako se saznaje, nisu životno ugroženi.
Nezgoda se dogodila usled kvara na kvadu.
Kurir.rs/Blic
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