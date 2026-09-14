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Danas tokom dana će uglavnom biti suvo skoro u celoj Srbiji, tek ponegde u Vojvodini je moguća kratkotrajna kiša, ali će večeras i tokom noći očekuje više kiše, negde i lokalni pljuskovi, najavo je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

- Danas iznad severnih, zapadnih, jugozapadnih i centralnih krajeva Srbije biće umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, tek ponegde na severu Vojvodine slaba kratkotrajna kiša, dok će se na istoku, jugu i jugoistoku Srbije zadržati pretežno sunčano uz povremenu slabu do umerenu oblačnost u popodnevnim satima. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najviša temperatura od 22 do 28 stepeni Celzijusa - najavio je RHMZ u najnovijoj vremenskoj prognozi.

Kiša se očekuju od večeras.

- Večeras na severu, zapadu i u centralnoj Srbiji, a tokom noći ponegde i u ostalim krajevima kiša i lokalni kratkotrajni plјuskovi - navodi se u prognozi RHMZ.

Kretanje kišnog oblaka nad Srbijom od večeras do sutra

Prema radarskim snimcima koje objavljuje portal "Vreme i radar", kišni oblak u Srbiju ulazi večeras oko 22 časa iz pravca severa.

Kako se dalje širi sve do stura u podne, pogledajte u fotografijama ispod:

Kiša i pljuskovi u ponedeljak, 22 časa Foto: Printscreen/ Vreme i radar

Kiša i pljuskovi u utorak, 1 sat Foto: Printscreen/ Vreme i radar

Kiša i pljuskovi u utorak, 4 sata Foto: Printscreen/ Vreme i radar

Kiša i pljuskovi u utorak, 7 sati Foto: Printscreen/ Vreme i radar

Kiša i pljuskovi u utorak, 9 časova Foto: Printscreen/ Vreme i radar

Kiša i pljuskovi u utorak, 11 časova Foto: Printscreen/ Vreme i radar

RHMZ najavljuje i da će narednih dana jutra biti sveža, a dnevna temperatura u okviru ili malo iznad prosečnih vrednosti.

- Sutra na severu Srbije biće promenlјivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, ponegde i kratkotrajnim plјuskom. Posle podne postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, a najviša od 21 do 25 stepeni.

U sredu i četvrtak biće pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, a u sredu i uz lokalnu pojavu jutarnje magle ili niskih oblaka.

U petak malo i umereno oblačno i dalјe toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu, a za dane vikenda i početkom sledeće sedmice uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije, uz promenlјivu oblačnost, retka pojava kratkotrajne kiše ili plјuska.

Jutra će biti sveža, dok će maksimalna temperatura od srede do petka biti u intervalu od 25 do 31 stepen, a od subote malo niža.

Kiša od večeras, pa nova tura padavina za vikend

I meteorolog-amater Marko Čubrilo za danas najavljuje naoblačenje i slabu kiša ponegde, a nešto jaču kišu u noći ka utorku i u utorak ujutro. Do srede, prognozira ona, biće relativno sveže, zatim toplije, dok se nove padavine očekuju u petak tako da bi za vikend ponovo osvežilo. Posle 24. septembra, kaže, i dalje "stoji velika neizvesnost u razvoju sinoptike".

- Danas tokom dana, u toku noći i sutra pre podne biće oblačno uz pojavu slabe kiše mestimično. Nešto jača kiša je moguća u noći ka utorku na severu regiona i u utorak pre podne nad središnjim predelima, ali se obilne padavine svakako ne očekuju. Dnevni maksimum danas i sutra od +16 do +25 stepeni Celzijusa - najavljuje Čubrilo.

U sredu posle hladnog i maglovitog jutra tokom dana biće sunčano i malo toplije uz dnevni maksimum od +19 do +26 stepeni Celzijusa dok bi u četvrtak bilo još malo toplije uz maksimume od +23 do +30 stepeni Celzijusa.

Foto: Alex Linch/Shutterstock, RINA

Nova promena vremena u petak

- Petak donosi novu promenu vremena, kišu, grmljavinske pljuskove i lokalnu pojava vremenskih nepogoda uz manje osveženje, tako da bi za naredni vikend uz pojavu kiše ponegde uglavnom na planinama bilo malo svežije uz maksimume od +19 do +25 stepeni Celzijusa - najavljuje Čubrilo.

Kako kaže, i dalje stoji velika sinoptička neizvesnost za period posle 24. septembra.

- ECMWF i dalje se sluti neko jače zahlađenje, ali je još uvek upitno koliko bi bilo padavina, tako da ćemo za rešenje te zagonatke morati sačekati bar još 4-5 dana - najavljuje.