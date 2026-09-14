Tinejdžer (15) pretučen u školi u Ivanjici: Grupa učenika napala vršnjaka, prvo se posvađali pa počeli da se tuku! S povredama prevezen u bolnicu
- U Tehničkoj školi u Ivanjici grupa učenika napala je vršnjaka, nakon verbalnog sukoba koji je prerastao u tuču.
- Napadnuti 15-godišnjak zadobio je fizičke povrede i stres, pa je posle pregleda u Domu zdravlja upućen na dodatne preglede u Čačak.
- Škola je slučaj odmah prijavila policiji, a obavešteni su i Centar za socijalni rad i školski tim za zaštitu od nasilja.
IVANJICA - U Tehničkoj školi u Ivanjici došlo je do incidenta kada je grupa učenika napala svog vršnjaka. Nadležni u ovoj obrazovnoj školi su odmah slučaj prijavili policiji.
- Prvo je došlo do verbalnog sukoba, a potom i do tuče. Napadnuti tinejdžer (15) je jako dobro dete, dok ovaj drugi koji je izazvao tuču već je od ranije poznat kao problematičan i mislim da je čak zbog toga menjao i školu, kaže za RINU izvor upoznat sa ovim incidentom.
Napadnuti dečak zadobio je fizičke povrede, ali i veliki stres usled ove mučne situacije. Nakon pregleda u Domu zdravlja, upućen je na dodatne, pre svega preventivne preglede u Opštu bolnicu u Čačku.
O ovom slučaju osim policije, obavešteni su i Centar za socijalni rad i školski tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.
Kurir.rs/RINA