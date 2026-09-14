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Tokom dva dana Oplenac je ponovo postao mesto susreta dece i porodica iz cele Srbije i regiona, uz rekordnih 45.000 posetilaca, 120 aktivnosti i oko 1200 volontera.

Dečji festival Oplenac završen je nakon dva dana tokom kojih je desetine hiljada posetilaca prošlo kroz 15 tematskih zona kao što su Junaštvo, Kreativni kutak, Zabavna nauka, Jahanje i viteštvo, i druge.

Festival već devetu godinu organizuje Fondacija Koreni pod pokroviteljstvom Njihovih kraljevskih visočanstava princa Mihaila i princeze Ljubice Karađorđević, u saradnji sa Zadužbinom kralja Petra I, sa idejom da deci ponudi nešto što im je danas možda potrebnije nego ikada: kvalitetno vreme provedeno sa svojim porodicama.

- Svake godine se radujemo istoj slici: detetu koje je probalo nešto što do tog dana nikada nije radilo i roditeljima koji to iskustvo dele sa njima. DFO jeste veliki događaj i ponosni smo koliko je porastao, ali broj posetilaca nikada nije bio njegova suština. Želimo da stvaramo prostor u kom deca mogu da budu radoznala i aktivna, a porodice da provedu kvalitetno vreme zajedno. Kada na kraju dana vidite decu koja ne žele kući, znate zašto sve ovo radimo - izjavila je NjKV princeza Ljubica Karađorđević, suosnivač Fondacije Koreni.

Dva dana jedinstvenih doživljaja

Prvi festivalski dan počeo je ispred vile kralja Aleksandra, a deca su tokom dana mogla da učestvuju u Igrama bez granica u prirodi, takmičenju u orijentiringu, turi kroz Zadužbinu kralja Petra I „Šetam i pričam: Tragom plemenite loze“ i radionici Crtamo sa Ivonom Popović.

Veče je bilo rezervisano za maskenbal i bioskop na otvorenom, kada su maskirane mališane pozdravili maskirani princ i princeza, na opšte oduševljenje malih učesnika.

Drugog dana centralni program održan je na bini kod Crkve Svetog Đorđa, dok je tokom šest sati trajanja deci bilo na raspolaganju stotinu različitih aktivnosti.

1/7 Vidi galeriju Dečji festival Oplenac 2026 Foto: Nenad Jakovljević/© Copyright 2026 - Nenad Jakovljević

Svečana priredba okupila je KUD Oplenac, baletsku školu Aplauz i pravoslavni muzički sastav Bedem, koji je izveo autorsku pesmu "Na Oplencu", posvećenu Festivalu.

Nastupili su i hor Carski glasovi iz Gračanice, Udruženje Daun iz Kragujevca sa predstavom „Žabac i stranac“, i mnogi drugi. Najposećenije aktivnosti su po običaju bili poni kutak, streličarstvo i štand za oslikavanje lica, kao i viteško selo koje je deci bilo naročito interesantno. Posebno iznenađenje za kraj dana bio je prelet dva aviona iz MIND aviation koji su demonstratirali izvanredne pilotske veštine na nebu iznad Oplenca.

Pažnju publike izazvali su i NTC kviz, turnir u hobi horsingu, kao i tradicionalna trka beba.

Od festivala do porodičnog parka

Dečji festival Oplenac ne završava se zatvaranjem festivalskih kapija. Jedan od dugoročnih projekata Fondacije Koreni jeste izgradnja Porodičnog parka na Oplencu, prostora namenjenog porodicama i aktivnom provođenju vremena u prirodi tokom cele godine.

Prvi korak već je napravljen izgradnjom prirodnog igrališta, a donacije prikupljene na Festivalu biće usmerene ka daljem razvoju ovog prostora.

Prvi Dečji festival Oplenac održan je 2018. godine sa svega šest aktivnosti i oko 500 posetilaca. Od tada je dobio međunarodni karakter i izrastao u najveći porodični događaj u Srbiji koji iznova pokazuje šta zajednica može da postigne kada odluči da ulaže u decu.

Organizatori su se zahvalili svim učesnicima, volonterima, partnerima, donatorima i porodicama koje su i ove godine bili deo Dečjeg festivala Oplenac.

Dečji festival Oplenac 2026. održan je 12. i 13. septembra na Oplencu u organizaciji Fondacije Koreni, u saradnji sa Zadužbinom kralja Petra I.