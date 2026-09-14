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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski podelila je emotivne kadrove sa venčanja svog kolege. 

- Već šest godina Luka je iza kamere i svojim objektivom prati moj rad, brojne događaje, susrete i važne trenutke. Ponekad, sa pravom, pomislim da je porastao sa nama. A ovog puta Luka je stao ispred kamere, i to u jednom od najlepših i najvažnijih dana svog života. Bila mi je posebna radost da prisustvujem njegovom venčanju i podelim sreću sa mladencima - navela i dodala: 

- Poklonila sam im ikonu Belog anđela, sa željom da ih uvek čuva i prati kroz zajednički život, da njihov dom ispuni mirom, ljubavlju i slogom. Od srca vam želim mnogo ljubavi, razumevanja i sreće na svakom zajedničkom koraku. Srećno, mladenci!

Kurir.rs

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