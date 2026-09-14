- Već šest godina Luka je iza kamere i svojim objektivom prati moj rad, brojne događaje, susrete i važne trenutke. Ponekad, sa pravom, pomislim da je porastao sa nama. A ovog puta Luka je stao ispred kamere, i to u jednom od najlepših i najvažnijih dana svog života. Bila mi je posebna radost da prisustvujem njegovom venčanju i podelim sreću sa mladencima - navela i dodala: