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U Banjaluci se večeras održala svečana ceremonija povodom Dana srpskog jedinstva, zastave i slobode srpskog naroda, a grad je tim povodom okićen zastavama Srbije i Republike Srpske. Ceremonija je održana u sportskoj dvorani "Borik", a prisustvuje i predsednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut, koji se sastao sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem.

Svečanosti prisustvuju predsednik Republike Srpske Siniša Karan, premijer Srpske Savo Minić, predsednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, patrijarh srpski Porfirije.

Prisutni su i ministri u vladama Republike Srpske i Srbije, predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama, narodni poslanici, kao i nekoliko hiljada građana. Svečanost u Sportskoj dvorani "Borik" počela je intoniranjem himni Republike Srpske "Moja Republika" i Srbije "Bože pravde".

Obeležavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj. 15. septembar — Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ustanovljen je na dan kada se obeležava proboj Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu.

Iz Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske pozvali su građane, predstavnike gradova i opština, institucije i organizacije da se pridruže obeležavanju praznika i istaknu zastavu Republike Srpske i srpsku nacionalnu zastavu na svojim domovima, institucijama i drugim prikladnim mestima.

1/19 Vidi galeriju an srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Banjaluci Foto: Ilija Ilić

Patrijarh Porfirije: Republiku Srpsku osećam kao svoj dom

Republiku Srpsku osećam kao svoj dom, rekao je patrijarh Porfirije.

- Uvek se radujem kada dođem u đedovinu, prađedovinu - poručio je patrijarh Porfirije.

On je naglasio da oseća veliki blagoslov jer smo se sabrali da pokažemo da smo jedno, jedan narod, jedna vera, jedna crkva.

- Dobro znamo da postoje različita jedinstva. Ekonomsko, socijalno, psihološko, biološko, religijsko, nacionalno...Ali isto tako znamo da najveći broj jedinstava ima ograničen rok trajanja. Ima svoj početak i kraj, a čeka se da mnoga jedinstva vremenom se pretvore u svoju suprotnost. Ma koliko imali svoje značajne vrednosti, ne može biti postojano - rekao je patrijarh Porfirije i dodao:

- Ali hvala Bogu naš narod ima postojano jedinstvo, bez obzira na silne nedaće, oluje i bure kroz koje je prolazio. Kao narod smo opstajali i bili istinski stvaralački, davali divne duhovne plodove, po kojima nas i drugi prepoznaju.

Foto: Ilija Ilić

Dodik: Srbi identitet ne grade iz mržnje prema drugima, već iz ljubavi prema svom narodu

Srbi identitet ne grade iz mržnje prema drugima, već iz ljubavi prema svom narodu, rekao je Milorad Dodik.

- Pozdravljam predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je utemeljitelj ovog praznika, još smo zajedno 2020. godine pričali o ovome i dočekali da proslavljamo i obeležavamo naše zajedničke datume. Hteli su da potisnu iz sećanja naše najvažnije datume, i zato je važno da i u Banjaluci i u Beogradu pokažemo naše srpsko jedinstvo. Mi naš identitet ne gradimo iz mržnje prema drugima. Identitet se gradi ljubavlju prema svom narodu. Zato vidim naš narod objedinjen i okupljen oko slobode koja treba da bude zavet svima nama - rekao je Dodik.

Foto: Ilija Ilić

- Ravnodušni smo prema BiH, jer ona je podvala našem narodu. Onaj ko udari na Republiku Srpsku udario je i na Srbiju i obrnuto. Zato ovi iz Sarajeva moraju da nauče neke lekcije, jer oni život žele da uređuju na mržnji - poručio je.

Oglasila se Vlada Srbije

Vlada Republike Srbije odbacuje tvrdnje ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića da je zahtev za prelet aviona Vlade Republike Srbije, kojim je predsednik Vlade u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut, zajedno sa ministrima, trebalo da otputuje u Banjaluku na obeležavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, poslat nekoliko minuta pre planiranog poletanja.

Zvaničan zahtev za prelet aviona upućen je još 11. septembra, više od 72 sata pre planiranog leta, kada je Ambasada Republike Srbije u Sarajevu prosledila zahtev Ministarstvu inostranih poslova Bosne i Hercegovine.

Foto: Ilija Ilić