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Šakal je navodno tokom noći ušao u Camping Marmaras kod Neos Marmarasa, a potom i u šator u kojem je boravila porodica iz Srbije sa malim detetom. Prema navodima grupe "Grčka info", dete je tom prilikom povređeno.

Životinja je, prema navodima, dete ugrizla za lice, nakon čega je prebačeno u bolnicu, gde mu je rana sanirana i ušivena.

Danas je o napadu javnost obavestila i Lovačka federacija Makedonije i Trakije. Navode da je dete povređeno i da se u dobrom stanju nalazi na lečenju u državnoj bolnici u Solunu.

U toku je potraga za životinjom

Grčki mediji navode da dete ima oko 5 godina, dok je, prema informacijama kojima raspolaže Grčka info, dete staro nepune dve godine.

Federacija je saopštila da su im izvori iz bolnice potvrdili da se radilo o napadu šakala. O slučaju je obaveštena Šumska uprava Poligirosa, a u toku je potraga za životinjom. U saopštenju se navodi i da je dva dana ranije, na plaži u široj oblasti Neos Marmarasa, divlja životinja napala 55-godišnjeg muškarca i povredila ga u predelu vrata.

Ovaj slučaj izaziva zabrinutost, ukoliko je zaista reč o šakalu, jer se radi o vrsti divlje životinje koja se inače ponaša prilično plašljivo i izbegava ljude.

Posebno u večernjim i noćnim satima držite malu decu u neposrednoj blizini

Podsećaju takođe da je u septembru 2025. godine na Halkidikiju vuk napao petogodišnju devojčicu.

Ukoliko tokom boravka u Grčkoj primetite šakala, vuka, lisicu, divlju svinju ili drugu divlju životinju u blizini smeštaja ili kampa, nemojte joj prilaziti niti je hraniti.

Posebno u večernjim i noćnim satima držite malu decu u neposrednoj blizini, a hranu i otpatke ne ostavljajte napolju.

Svako neuobičajeno približavanje divlje životinje ljudima prijavite osoblju ili nadležnim službama.