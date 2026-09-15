SERIJSKI LOPOV IZ RUME OJADIO GRAĐANE ZA POLA MILIONA: Evo kako je tako dugo uspevao da promakne policiji i šta morate uraditi da vi ne bi bili sledeća žrtva
- Policija u Rumi uhapsila je muškarca osumnjičenog da je od novembra 2023. u 16 krađa oštetio građane za oko pola miliona dinara.
- Stručnjak Dejan Milutinović kaže da je takva dela teško povezati sa istim izvršiocem bez tragova i prepoznatljivog obrasca.
- Građanima savetuje da vredne stvari ne ostavljaju na vidnom mestu, da zaključavaju vozila i koriste dodatnu zaštitu za stanove i kuće.
Građane je, kako se sumnja, oštetio za oko pola miliona dinara. Kako je uspevao da toliko puta ponovi isti obrazac, a da ne bude otkriven, i šta građani mogu da urade kako bi bolje zaštitili svoju imovinu? O tome je za Kurur telezijiju govorio Dejan Milutinović iz strukovnog udruženja sektora bezbednosti.
- Ovakve izvršioce krivičnih dela teško je otkriti. To što je 16 puta počinio krađu ne znači da policija nije reagovala. Problem nastaje kada je potrebno povezati sve događaje i lokalitete na kojima su krivična dela izvršena, a zatim sve te informacije povezati sa istim izvršiocem. Jedino čemu možemo da se nadamo jeste da će tokom krađe, u trenutku nepažnje, ostaviti neki trag ili pokazati prepoznatljiv način na koji izvršava krivična dela. To bi značajno olakšalo posao policiji, posebno ukoliko se takvo lice već nalazi u bazi podataka ili je ranije bilo privođen - poručio je Milutinović.
Objasnio je kako bi građani trebalo da se štite.
- Kao član strukovnog udruženja Sektor bezbednosti, mogu da istaknem da stalno govorimo o tome koliko je važno da sami preduzmemo određene mere kako bismo se zaštitili. To je pitanje bezbednosne kulture i bezbednosne svesti. Jednostavno, ne smemo da dozvolimo da neko lako dođe do naših vrednih stvari.
Kako se zaštititi od lopova?
Takođe je istakao da vredne predmete nikada ne ostavljamo na vidnom mestu, baš kako ne bi privukli pažnju "lopovu".
- Ukoliko ostavljate stvari u automobilu, potrudite se da one ne budu na vidnom mestu ili ih ponesite sa sobom. Važno je da vredne predmete sklonimo od pogleda, bilo da ih "sakrijemo" u vozilu ili da ih ponesemo sa sobom i da obavezno zaključavamo vozilo. Isto važi i za stanove i kuće. Pored osnovnih mera opreza, postoje i različita tehnička sredstva koja mogu dodatno da povećaju nivo zaštite - alarmni sistemi, kvalitetnija ulazna vrata, sigurnosni prozori i drugi sistemi zaštite. Prevenciju moramo da stavimo u prvi plan. Naša bezbednost u velikoj meri zavisi upravo od nivoa bezbednosne svesti i kulture koju imamo - zaključio je Milutinović.
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