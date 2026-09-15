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Građane je, kako se sumnja, oštetio za oko pola miliona dinara. Kako je uspevao da toliko puta ponovi isti obrazac, a da ne bude otkriven, i šta građani mogu da urade kako bi bolje zaštitili svoju imovinu? O tome je za Kurur telezijiju govorio Dejan Milutinović iz  strukovnog udruženja sektora bezbednosti.

-  Ovakve izvršioce krivičnih dela teško je otkriti. To što je 16 puta počinio krađu ne znači da policija nije reagovala. Problem nastaje kada je potrebno povezati sve događaje i lokalitete na kojima su krivična dela izvršena, a zatim sve te informacije povezati sa istim izvršiocem. Jedino čemu možemo da se nadamo jeste da će tokom krađe, u trenutku nepažnje, ostaviti neki trag ili pokazati prepoznatljiv način na koji izvršava krivična dela. To bi značajno olakšalo posao policiji, posebno ukoliko se takvo lice već nalazi u bazi podataka ili je ranije bilo privođen - poručio je Milutinović. 

Objasnio je kako bi građani trebalo da se štite. 

- Kao član strukovnog udruženja Sektor bezbednosti, mogu da istaknem da stalno govorimo o tome koliko je važno da sami preduzmemo određene mere kako bismo se zaštitili. To je pitanje bezbednosne kulture i bezbednosne svesti. Jednostavno, ne smemo da dozvolimo da neko lako dođe do naših vrednih stvari.

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Dejan Milutinović: Ovakve lopove je teško otkriti ukoliko ne ostave trag za sobom Izvor: Kurir televizija

Kako se zaštititi od lopova?

Takođe je istakao da vredne predmete nikada ne ostavljamo na vidnom mestu, baš kako ne bi privukli pažnju "lopovu".

- Ukoliko ostavljate stvari u automobilu, potrudite se da one ne budu na vidnom mestu ili ih ponesite sa sobom. Važno je da vredne predmete sklonimo od pogleda, bilo da ih "sakrijemo" u vozilu ili da ih ponesemo sa sobom i da obavezno zaključavamo vozilo. Isto važi i za stanove i kuće. Pored osnovnih mera opreza, postoje i različita tehnička sredstva koja mogu dodatno da povećaju nivo zaštite - alarmni sistemi, kvalitetnija ulazna vrata, sigurnosni prozori i drugi sistemi zaštite. Prevenciju moramo da stavimo u prvi plan. Naša bezbednost u velikoj meri zavisi upravo od nivoa bezbednosne svesti i kulture koju imamo - zaključio je Milutinović.

krađa automobila lopov AI
Foto: Shutterstock

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