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Paket aranžmani za Antalijsku regiju sa avionskim polascima do 4. oktobra i različitim brojem noćenja – a među hotelima se izdvaja Adam & Eve 5★, ekstravagantan dizajnerski resort namenjen isključivo gostima starijim od 16 godina. Septembar kod nas obično znači povratak svakodnevici. Dani postaju kraći, godišnji odmori polako ostaju iza nas i već počinjemo da razmišljamo o jeseni. Samo nekoliko sati leta dalje, na obali Antalije, leto još nije spremno da se završi.

Foto: Promo

Upravo tada ovaj deo Turske dobija drugačiji ritam. More i plaža i dalje su važan deo odmora, ali poslednji letnji dani i početak jeseni donose još jednu prednost – više želje za šetnjama, izletima i upoznavanjem mesta koja tokom najvećih letnjih vrućina često ostanu u drugom planu. Zato septembar i oktobar mogu biti pravi trenutak za one koji od Antalijske regije žele nešto više od klasičnog odmora između hotela i plaže.

Jedno od mesta koje vredi upoznati je Belek. Poznat po dugim peščanim plažama, borovim šumama, luksuznim resortima i golf terenima, Belek je istovremeno dobra polazna tačka za upoznavanje ovog dela turske mediteranske obale.

Foto: Promo

Sam centar Beleka idealan je za laganu večernju šetnju, kupovinu ili večeru van hotela, dok se nedaleko od letovališta nalaze mesta zbog kojih vredi odvojiti makar jedan dan od plaže.

Među njima se posebno izdvaja Aspendos, jedan od najpoznatijih antičkih lokaliteta ovog dela Turske. Njegov impresivni rimski teatar jedan je od prizora koji se pamte dugo nakon povratka sa putovanja. Za potpuno drugačiji dan tu su i vodopadi Kuršunlu, gde zelenilo, voda i priroda prave zanimljiv kontrast pejzažima mediteranske obale. Tako jedan dan može da počne kupanjem u moru, nastavi se upoznavanjem istorije ili prirode, a završi večernjom šetnjom kroz Belek. A posle dana provedenog u istraživanju, povratak u hotel ne mora da znači da je dan završen. Naročito ako ste za odmor izabrali jedan od najupečatljivijih resorta namenjenih samo odraslima u Beleku.

Foto: Promo

Adam & Eve 5★ od početka je zamišljen drugačije – moderan, ekstravagantan i izrazito dizajnerski, namenjen isključivo gostima starijim od 16 godina. To nije hotel koji pokušava da izgleda kao klasičan mediteranski resort. Njegov specifičan dizajn i atmosfera namenjeni su pre svega odraslima i parovima, a posebno je zanimljiv onima koji traže drugačije mesto za romantično putovanje ili medeni mesec. Resort se prostire na impresivnih 100.000 m², a od centra Beleka udaljen je svega oko jednog kilometra. Ispred hotela nalazi se sopstvena peščana plaža duga 300 metara sa dokom, dok se unutar kompleksa nalazi pet otvorenih bazena. Suncobrani, ležaljke, dušeci i peškiri na plaži za goste hotela su besplatni.

Foto: Promo

I sobe prate ideju hotela koji želi da bude drugačiji. Design sobe imaju čak 64 m², balkon i parno kupatilo za dve osobe, dok sve sobe, osim onih prilagođenih osobama sa posebnim potrebama, imaju jacuzzi. Većina soba pruža bočni pogled na more. Ali Adam & Eve nije zamišljen kao mesto u kojem se dan završava povratkom sa plaže.

Adam & Eve 5★ posluje po Ultra All Inclusive konceptu, a uz glavni restoran, poslastičarnicu i sedam barova, u ponudi je i sedam à la carte restorana. Među njima se krije možda i jedan od najneobičnijih detalja čitavog resorta – Blind, restoran u kojem se večera odvija u potpunom mraku. Za sasvim drugačiji deo dana tu je Health & Wellness centar površine čak 5.500 m². Fitnes centar, aromaterapija, parno kupatilo, zona za inhalaciju, finska i ruska sauna, tursko kupatilo i jacuzzi sa hidroterapijama deo su njegovih sadržaja, dok se posebna turska kupatila, masaže, terapije i određeni tretmani dodatno plaćaju.

Foto: Promo

A onda dolazi veče. Živa muzika, specijalne muzičke predstave, DJ gostovanja i Disco Lab menjaju atmosferu resorta kada sunce zađe. Upravo tu se možda najbolje vidi kome je Adam & Eve namenjen – parovima i odraslim gostima koji žele da nekoliko dana uz more bude više od klasičnog odmora na plaži. Adam & Eve 5★ zato se sasvim prirodno uklapa u Belek krajem leta. Tokom dana možete ostati uz more i 300 metara dugu peščanu plažu, otići do Aspendosa ili istraživati okolinu, prošetati Belekom predveče, a zatim se vratiti u resort u kojem se dan nastavlja i nakon zalaska sunca. Možda upravo u tome septembar i oktobar na obali Antalije imaju posebnu draž. Ne morate da birate između odmora i putovanja. Jedan dan može da pripada plaži i Mediteranu, drugi istoriji i prirodi, a večeri šetnjama, dobroj hrani i vremenu udvoje.

Foto: Promo

I dok se kod nas leto polako oprašta, na obali Antalije još postoji dovoljno vremena za more, sunce i nekoliko dana uživanja. U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije. Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, dok putnici koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green.