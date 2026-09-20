Slušaj vest

Izgubljen kofer može da pokvari putovanje već na aerodromu, a problem postaje još veći ako sa prtljaga otpadne oznaka sa podacima vlasnika. Zbog toga iskusni putnici koriste jednostavan trik - pre zatvaranja kofera na stvari stavljaju običan list papira sa svojim kontakt podacima.

Čekanje pored prazne trake za prtljag dok ostali putnici već napuštaju aerodrom scenario je koji niko ne želi da doživi. Ipak, milioni komada prtljaga svake godine budu izgubljeni ili pogrešno usmereni tokom avionskih putovanja.

Većina putnika zato na ručku kofera stavlja oznaku sa imenom i kontakt podacima. Problem je što ona tokom transporta može da se otkači, pocepa ili potpuno izgubi.

Ako se to dogodi, pronalaženje vlasnika postaje znatno komplikovanije, posebno jer veliki broj kofera izgleda gotovo identično.

Običan list papira može da napravi razliku

Rešenje je izuzetno jednostavno. Pre nego što zatvorite kofer, na sam vrh stvari stavite list papira formata A4 ili A5 sa osnovnim kontakt podacima. Na njemu bi velikim i lako čitljivim slovima trebalo napisati ime i prezime, broj telefona sa međunarodnim pozivnim brojem, imejl adresu i grad u kojem živite.

Foto: EPA/ Michael Reynolds

Važno je da papir bude postavljen tako da bude odmah vidljiv kada se kofer otvori. Može se staviti u providnu unutrašnju pregradu kofera ili direktno preko garderobe.

Razlog za ovaj trik krije se u načinu na koji se postupa sa prtljagom čijeg vlasnika nije moguće utvrditi. Ako spoljne oznake nisu dovoljne da se utvrdi kome kofer pripada, aerodromsko osoblje u određenim slučajevima može da pregleda njegov sadržaj u potrazi za informacijama koje bi pomogle da pronađu vlasnika.

Papir sa kontakt podacima tada može značajno da ubrza identifikaciju.

Ne stavljajte kućnu adresu na spoljnu oznaku

Postoji još nekoliko jednostavnih stvari koje je korisno uraditi pre predaje prtljaga.

Na spoljnoj oznaci kofera nije preporučljivo navoditi kompletnu kućnu adresu. Dovoljni su ime, broj telefona i imejl adresa. Takođe bi trebalo ukloniti stare nalepnice i bar-kodove sa prethodnih letova. Stare oznake mogu da naprave problem prilikom automatskog očitavanja i sortiranja prtljaga na aerodromu.

Crna boja kofera najčešće se zagubi kao prtljag na letu Foto: Margarita Young / Alamy / Profimedia

Fotografišite kofer pre nego što ga predate

Još jedan koristan potez traje svega nekoliko sekundi - fotografišite kofer pre nego što ga predate na šalteru. Najbolje je napraviti nekoliko fotografija iz različitih uglova, posebno ako kofer ima prepoznatljive detalje, nalepnice, ogrebotine ili druge karakteristike po kojima se lako razlikuje od ostalih.

Ako prtljag ne stigne na odredište, fotografije mogu da pomognu prilikom prijavljivanja nestanka i popunjavanja izveštaja o izgubljenom prtljagu.

List papira sa kontakt podacima ne može da spreči da kofer bude pogrešno usmeren, ali može značajno da poveća šansu da vam bude vraćen ako se spoljne oznake izgube. A za ovu dodatnu zaštitu potrebno je manje od minuta pre polaska na aerodrom.