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Vreme danas i narednih dana

U Srbiji od danas jutra sveža a dnevna temperatura u okviru ili malo iznad prosečnih vrednosti.

Danas i sutra (16.-17. 9.) pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, a u sredu i uz lokalnu pojavu jutarnje magle ili niskih oblaka.

U petak (18.09.) malo i umereno oblačno i dalјe toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu, a za dane vikenda i početkom sledeće sedmice uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije, uz promenlјivu oblačnost, retka pojava kratkotrajne kiše ili plјuska.

Jutra će biti sveža, dok će maksimalna temperatura od srede do petka biti u intervalu od 25 do 31, a od subote malo niža.

Foto: RHMZ Printscreen

Prognoza Nedeljka Todorovića do kraja septembra

Posle jučerašnjeg zahlađenja i kiše, a potom i razvedravanja u toku noći, ovog jutra po kotlinama jugozapadne i zapadne Srbije biće magle.

- To je možda najznačajniji događaj, to jest, hajde da kažemo, skoro prva magla ove jeseni, kaže meteorolog Nedeljko Todorović u prognozi za nekoliko narednih ali i dane do kraja septembra.

Todorović je govoreći za RTS o tome kakvo nas vreme očekuje u narednim danima, podsetio da je u Vojvodini i centralnim delovima Srbije, kao i na području Beograda, prethodnog dana palo svega nekoliko milimetara kiše.

- Na primer, u Beogradu svega 6, mada je to najveća količina u odnosu na druga mesta. Od danas ponovo sunčano nekoliko dana, toplije, porast temperature.

Foto: Screenshot RTS

- Najtoplije bi bilo u četvrtak i petak, 17. i 18, kad bi u nekim mestima maksimalna temperatura dostigla 30 stepeni. A onda, subota i nedelja, blagi pad temperature, opet nešto malo kiše. Bez velikih količina, nažalost. Tako da bi možda tamo negde od ponedeljka ili utorka sledeće sedmice opet bio blagi pad temperature i retka, retka pojava kiše u nekim danima, kaže Todorović i odgovara na pitanje da li će i ovog septembra, kao prošlog, grejna sezona morati da porani.

- U septembru neće. E, za oktobar je suviše daleko, ne bih smeo da tvrdim. Da ne bude neko iznenađenje pa da u nekoliko dana bude malo izraženije kao prošle godine.

Vreme do kraja septembra

- Prijatno umereno toplo vreme. Možda u nekim danima, samo svaki četvrti-peti dan, ako bude malo više oblaka ili nešto malo kiše. Znači, nema ozbiljnijih većih količina koje su padavina, što je poželjno, ali nažalost nema. I temperature oko proseka ili koji stepen iznad proseka, zaključuje Todorović za javni servis.

Biometeorološka prognoza za danas

Osobama sa srčanim tegobama i astmatičarima se i dalјe savetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti glavobolјa i promenlјivo raspoloženje.

Hidrološko upozorenje

Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).

Prognoza voda

Vodostaj Dunava je u porastu do Novog Sada, nizvodo u stagnaciji i manjem opadanju sa tendencijom stagnacije i manjeg porasta naredna četiri dana.

Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna četiri dana.

Vodostaj Save je u manjem porastu sa tendencijom porasta naredna četiri dana.

Vodostaj Velike Morave je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna dva dana.

Vodostaji na Dunavu, Tisi, Savi i Velikoj Moravi su u domenu niskih vrednosti za ovo doba godine.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:

Na Dunavu oko 20.8 °S, na Savi oko 24.4 °S, na Velikoj Moravi oko 19.6 °S, na Tisi oko 22.7 °S i na banatskim vodotocima oko 21.6 °S, što je iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za ovo doba godine.