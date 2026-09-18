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Sistem "Plati" eUprave donosi veliku promenu u radu javne uprave jer ukida potrebu da građani na šaltere državnih organa i lokalnih samouprava nose papirne dokaze o uplati. Obaveza šalterskih službenika je da sami provere status svake uplate direktnom pretragom u sistemu po JMBG-u, imenu i prezimenu korisnika.

Zakon koji je stupio na snagu 8. septembra obavezuje sve državne i lokalne organe da se registruju na portal eUprava i pristupe sistemu "Plati" najkasnije do 16. septembra. Da bi pravilo funkcionisalo u praksi, svaki šalterski službenik mora imati odobren pristup sistemu kako bi odmah potvrdio izvršeno plaćanje i bez odlaganja nastavio postupak.

Za službenike i institucije koji i dalje budu insistirali na papirnom dokazu za uplate koje se mogu proveriti u sistemu, zakonom su predviđene novčane kazne u iznosu od 30.000 do 150.000 dinara.

Foto: Marina Lopičić

Građanima se savetuje da podatke za uplate uvek kreiraju direktno na portalu plati.euprava.gov.rs, umesto da koriste stare i ranije sačuvane šablone.

Pored elektronskog plaćanja direktno na sajtu, sistem generiše uplatnicu sa QR kodom i svim potrebnim podacima, pa se plaćanje može obaviti i u pošti ili banci sa odštampanim primerkom, a da se na šalter institucije i dalje ode bez ikakvog dokaza. Zvanična potvrda o izvršenoj transakciji šalje se građanima direktno na imejl adresu koju ostave u sistemu.

U tranzicionom periodu korisnicima je na portalu dostupna opšta uplatnica u koju sami unose podatke, ali je plan da do 1. januara svi organi kompletno unesu svoje usluge. Do tog roka u sistemu moraju biti dostupni svi postupci i takse, kako građani više ne bi morali ručno da proveravaju iznose, račune i pozive na broj.

Implementacija sistema predstavlja važan korak u reformi neporeza i popisu svih taksi i naknada kojih u javnoj upravi ima oko 8.000, od čega oko 700 za građane i 7.300 za privredu.