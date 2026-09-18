Kraj maltretiranja na šalterima: Više ne morate da nosite uplatnice, a ako vam službenik traži papir - čeka ga kazna do 150.000 dinara!
- Sistem 'Plati' eUprave ukida obavezu da građani na šalterima nose papirne dokaze o uplati, jer službenici moraju sami da provere status po JMBG-u i imenu. Za insistiranje na papiru predviđene su kazne od 30.000 do 150.000 dinara.
- Državni i lokalni organi moraju da se registruju na eUpravu i pristupe sistemu najkasnije do 16. septembra, a do 1. januara u njemu treba da budu dostupni svi postupci i takse.
Sistem "Plati" eUprave donosi veliku promenu u radu javne uprave jer ukida potrebu da građani na šaltere državnih organa i lokalnih samouprava nose papirne dokaze o uplati. Obaveza šalterskih službenika je da sami provere status svake uplate direktnom pretragom u sistemu po JMBG-u, imenu i prezimenu korisnika.
Zakon koji je stupio na snagu 8. septembra obavezuje sve državne i lokalne organe da se registruju na portal eUprava i pristupe sistemu "Plati" najkasnije do 16. septembra. Da bi pravilo funkcionisalo u praksi, svaki šalterski službenik mora imati odobren pristup sistemu kako bi odmah potvrdio izvršeno plaćanje i bez odlaganja nastavio postupak.
Za službenike i institucije koji i dalje budu insistirali na papirnom dokazu za uplate koje se mogu proveriti u sistemu, zakonom su predviđene novčane kazne u iznosu od 30.000 do 150.000 dinara.
Građanima se savetuje da podatke za uplate uvek kreiraju direktno na portalu plati.euprava.gov.rs, umesto da koriste stare i ranije sačuvane šablone.
Pored elektronskog plaćanja direktno na sajtu, sistem generiše uplatnicu sa QR kodom i svim potrebnim podacima, pa se plaćanje može obaviti i u pošti ili banci sa odštampanim primerkom, a da se na šalter institucije i dalje ode bez ikakvog dokaza. Zvanična potvrda o izvršenoj transakciji šalje se građanima direktno na imejl adresu koju ostave u sistemu.
U tranzicionom periodu korisnicima je na portalu dostupna opšta uplatnica u koju sami unose podatke, ali je plan da do 1. januara svi organi kompletno unesu svoje usluge. Do tog roka u sistemu moraju biti dostupni svi postupci i takse, kako građani više ne bi morali ručno da proveravaju iznose, račune i pozive na broj.
Implementacija sistema predstavlja važan korak u reformi neporeza i popisu svih taksi i naknada kojih u javnoj upravi ima oko 8.000, od čega oko 700 za građane i 7.300 za privredu.
Iako ova promena ne donosi automatsko pojeftinjenje usluga, u narednim fazama planirano je uklanjanje neopravdanih dupliranja taksi, revizija visokih naknada, kao i uvođenje zbirne uplatnice koja će omogućiti plaćanje više povezanih taksi odjednom.
Kurir.rs/Mondo