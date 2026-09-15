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Grejna sezona u Srbiji počinje 15. oktobra i završava se 15. aprila.

Kako navode "Beogradske elektrane", u periodu od 1. do 14. oktobra i od 16. aprila do 3. maja objekti će biti zagrevani danima za koje u poslednjoj prognozi prethodnog dana ili u prvoj prognozi tog dana Republički hidrometerološki zavod prognozira srednju dnevnu temperaturu 12 stepeni Celzijusa ili nižu.

- U slučaju da i posle 3. maja Republički hidrometeorološki zavod Srbije prognozira srednju dnevnu temperaturu 12 stepeni Celzijusa ili nižu, rukovodilac organizacione jedinice Gradske uprave Grada Beograda nadležne za poslove energetike, može naložiti obezbeđivanje snabdevanja toplotnom energijom objekata i u tim danima, ukoliko postoje tehnički i tehnološki uslovi - navode iz ovog preduzeća.

Da li grejna sezona može početi ranije?

Grejna sezona može početi ranije od zvaničnog datuma, najranije od 1. oktobra, ukoliko se ispune odgovarajući temperaturni uslovi.

Radijator Foto: Shutterstock

U većini gradova grejanje može da se uključi pre 15. oktobra ako u 21 čas izmerena temperatura bude niža od 12 stepeni Celzijusa tri večeri uzastopno (prema zvaničnim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda).

Koliko traje grejni dan?

Grejni dan traje od 6 do 22 časa, a nedeljom i praznicima ( 11. novembar, 15. i 16. februara) od 7 do 22 časa. Pri niskim spoljašnjim temperaturama vazduha u cilju zaštite energetskih objekata i opreme sistema daljinskog grejanja ili postizanja propisanih temperatura, komunalno preduzeće je dužno da produži grejni dan ili da neprekidno snabdeva tarifne kupce toplotnom energijom, a da pri tome racionalno gazduje energijom.

Snabdevanje toplotnom energijom se ne prekida u noći između 31. decembra i 1. januara, između 6. i 7. januara i između 13. i 14. januara, osim u slučaju izuzetno povoljne spoljašnje temperature vazduha kojom se obezbeđuje održavanje propisanih temperatura.

Kada "Beogradske elektrane" greju neprekidno 24 sata?

Grejni dan traje od 6 do 22 časa radnim danom, a nedeljom i praznikom od 7 do 22 časa.