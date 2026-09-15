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Ako ste letovali na crnogorskom primorju u okolini Budve proteklih decenija, gotovo sigurno ste i sami primetili ogromnu nedovršenu građevinu na plaži Perazića Do. Ova velelepna zgrada u nastajanju predviđena je da bude luksuzni hotel, a priča iza današnjih pustih zidina otkriva mnoge iznenađujuće pojedinosti.

Plažu Perazića Do ove godine je posetila i influenserka Nevena Nedeljković, koja je u okviru serije videa sa svog letovanja u Crnoj Gori jedan posvetila upravo i ovom hotelu, popularno nazvanom i "Crnogorski Titanik".

Glavni finansijer bio Jugosloven

Za naziv hotela, bilo je predviđeno ime "As", kao skraćenica Auto-moto saveza Jugoslavije, koji je bio inicijator izgradnje i jedan od investitora.

Sama izgradnja počela je još sedamdesetih godina prošlog veka, a zamisao je bila da hotel svojim izgledom podseća na kruzer, kako bi privukao što više nemačkih turista, za koje je prvenstveno i bio namenjen.

Projektant se nije štedeo

Sam velelepni objekat projektovan je tako da ima čak 17 spratova, kako bi zamenio stari hotel koji se nalazio na istom mestu i obuhvatao 100 soba sa pogledom na more i bio okružen borovom šumom.

Pogledajte kako je nekada izgledao stari hotel na plaži Perazića Do:

Osim hotela, luksuzni kompleks koji se pruža na 36.000 kvadratnih metara uz obalu trebao je da obuhvata i 22 vile.

Privatizovan početkom ovog veka

Nakon godina stajanja i propadanja, 2002. godine hotel "As" prodat je crnogorsko-ruskoj kompaniji "Nera" za tadašnjih 5 miliona nemačkih maraka, što je oko 2,5 miliona evra.

Oni su se obavezali da u njegovo renoviranje ulože više desetina miliona evra, u okviru kojih su planirali da izgrade i tri heliodroma, otvorene i zatvorene bazene sa mašinama za veštačko pravljenje talasa, kao i podvodni restoran kao posebnu odliku hotela.

Od tad, skandal za skandalom

Kako smo svi svedoci da se od 2002. godine ništa nije menjalo, Vlada Crne Gore je 2014. godine sa investitorom zaključila novi ugovor, čime ga je ponovo obavezala da završi hotel.

Evo kako danas izgleda unutrašnjost ovog hotela:

Nakon toga, priča se da je investitor Vladi ponudio i bankarsku garanciji u visini od 3 miliona evra, ali da se za nju ispostavilo da je falsifikovana. Neka lica su tokom vremena i uhapšena, a država je na hotel stavila hipoteku zbog postojećeg poreskog duga.