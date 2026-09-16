Slušaj vest

Postoje putovanja koja se pamte po pejzažima. Ona zbog kojih sačuvate stotine fotografija zalazaka sunca, planinskih vrhova i jezera. Ali postoje i ona mnogo ređa putovanja koja se pamte po ljudima, mirisima tek ispečenog hleba, zvuku zurli koji odzvanja planinama i pričama koje vam meštani ispričaju kao da ste im dugogodišnji prijatelj.

Severna Makedonija je upravo takva zemlja. Naizgled bliska, a dovoljno drugačija da vas iznenadi na svakom koraku. To je prostor u kojem se prirodna lepota susreće sa bogatom istorijom, vekovnom tradicijom i kulturom koja nije ostala zatvorena u muzejima, već živi u svakodnevici svojih stanovnika. Kroz ovu zemlju proveo nas je Arkan Kerim, predsednik Privredne komore za turizam Severne Makedonije i naš domaćin, zahvaljujući kojem smo imali priliku da upoznamo zemlju iz ugla koji turistički vodiči retko pokazuju.

Ko jednom popije kafu u Ohridu...

Prva stanica koju gotovo niko ne propušta bio je Ohrid, biser Balkana i jedno od najlepših jezera Evrope. Već prvi pogled na mirnu površinu Ohridskog jezera ostavlja utisak da se ovde vreme drugačije računa. Planine koje ga okružuju ogledaju se u vodi staroj milionima godina, dok kamene ulice starog grada pričaju priče o različitim civilizacijama koje su vekovima ostavljale svoj trag. Šetajući uskim sokacima, prolazili smo pored kamenih kuća sa drvenim balkonima, zanatskih radnji i crkava koje se pojavljuju gotovo iza svakog ugla.

Svaki detalj priča priču

1/10 Vidi galeriju Čarobna destinacija Foto: Eren emin



Najlepši prizor čeka na litici iznad jezera, kod Crkve Svetog Jovana Kanea. Mnogi meštani kažu da ovde zalazak sunca izgleda drugačije nego bilo gde na Balkanu. Dok su poslednji zraci obasjavali jezero, jedan stariji stanovnik Ohrida, koji već decenijama prodaje ručno izrađene suvenire, uz osmeh nam je rekao:

- Ko jednom popije jutarnju kafu gledajući Ohridsko jezero, taj se u Ohrid uvek vrati.

Sudeći po broju ljudi koje smo sreli iz Srbije, Turske, Holandije i drugih evropskih zemalja, mnogi su ga poslušali.

Dolazimo na Ekspo 2027

Da Ohrid nije jedina zvezda makedonskog turizma, potvrđuje i naš sagovornik Arkan Kerim. Kako kaže, ovogodišnja turistička sezona protiče veoma uspešno uprkos gužvama na granici prema Grčkoj, koje su nastale zbog novog sistema ulaska u Evropsku uniju.

- Najbrojniji turisti su Turci, Srbi i Holanđani. Turci najviše borave u Skoplju i Ohridu, dok Srbi često biraju Đevđeliju kao mesto za predah na putu ka Grčkoj. Naša zemlja privlači goste prirodom, gastronomijom, prelepim jezerima, istorijskim spomenicima, crkvama, ali i ski-centrima, poput Popove Šapke, Mavrova, Pelistera, Kožufa i Kruševa.

Dodaje da Severna Makedonija već gleda ka budućnosti.

- Bićemo prisutni na Ekspu 2027 u Beogradu, gde će makedonski turistički kapaciteti imati priliku da se predstave srpskoj i međunarodnoj publici. Posebno očekujemo da građani Srbije u što većem broju posete Skoplje, koje će 2028. godine biti evropska prestonica kulture.

Iako Ohrid često ponese titulu najlepšeg grada u zemlji, Skoplje ostavlja potpuno drugačiji utisak. Kameni most spaja dva sveta, moderni deo grada i Staru čaršiju, jednu od najvećih i najbolje očuvanih na Balkanu. Dok prolazite kroz njene kaldrmisane ulice, čujete zvuk bakarnog čekića, miris sveže mlevene kafe i začina koji se šire iz malih radnji.

U jednoj od zanatskih radionica vlasnik nam je pokazao bakarni poslužavnik star gotovo sto godina.

Planinske razglednice

- Možda ga prodam, a možda ostane sinu. Kod nas zanat nije samo posao nego nasledstvo - rekao je dok je pažljivo glačao metal. Upravo takvi susreti otkrivaju lice zemlje koje se ne može pronaći u turističkim brošurama.

Kažu da se karakter jedne zemlje najbolje upoznaje za njenom trpezom. Ako je to tačno, onda Severna Makedonija goste osvaja već pri prvom zalogaju.

Na stolovima su se smenjivali domaći sirevi, ajvar, tavče gravče, sveže pečene pite, meso sa roštilja, šopska salata i nezaobilazna pastrmka iz Ohridskog jezera. Jedna domaćica u planinskom selu kroz osmeh nam je rekla:

- Recept se ne zapisuje. Gledaš majku, pa babu, pa jednog dana kuvaš isto - ponosno je rekla.

I zaista, svaki obrok imao je ukus doma. Nigde nije bilo žurbe. Ručak nije bio samo vreme za jelo već prilika za razgovor, smeh i još jednu priču iz prošlosti.

Znamenitosti

1/10 Vidi galeriju Zemlja prepuna detalja Foto: Eren emin



Najemotivniji deo putovanja dogodio se daleko od gradskih trgova. Put prema Galičniku vijuga kroz Nacionalni park Mavrovo, između pašnjaka, gustih šuma i kamenih sela koja izgledaju kao da su ostala zarobljena u nekom drugom vremenu. Na livadama smo sreli čobane sa velikim stadima ovaca, dok su zvona sa njihovih vratova stvarala gotovo hipnotišući ritam.

Jedan od njih nam je rekao da ovde vreme meri po godišnjim dobima, a ne po satu.

- Kad sunce pređe preko onog vrha, znam da je vreme da vraćam stado domu.

Ova jednostavna rečenica možda najbolje opisuje život u ovom kraju.

Galička svadba

U Galičniku smo imali privilegiju da prisustvujemo jednoj od najpoznatijih tradicionalnih manifestacija na Balkanu - Galičkoj svadbi. Nekada su svadbe ovde trajale od četvrtka ili petka pa sve do ponedeljka. Danas se svake godine organizuje svečana ceremonija u kojoj učestvuju mladenci koji žele da od početka do kraja ispoštuju stare običaje, nastale još u vreme osmanske vladavine. Muškarci u tradicionalnim nošnjama, žene sa bogato ukrašenim maramama, zvuk zurli i tapana, ritualni plesovi i čitav niz običaja pretvaraju selo u živu pozornicu istorije. Posebno dirljiv trenutak nastao je kada je mlada, okružena ženama iz porodice, izašla iz kamene kuće. U tom trenutku muzika je utihnula na nekoliko sekundi.

Jedna baka, koja je stajala pored nas, tiho je rekla:

- Ovako sam i ja izašla pre više od pedeset godina.

Na licu joj se videlo da ne posmatra predstavu, već sopstvenu mladost.

Galičnik nije poznat samo po svadbi. Upravo ovde svoje spotove snimali su Željko Joksimović, Vesna Zmijanac i Dino Merlin, privučeni jedinstvenim spojem planinske prirode i autentične arhitekture. Kada stojite na vidikovcu iznad sela, lako je razumeti zašto. Kamen, planine i nebo ovde izgledaju kao da pripadaju istoj slici. Ljudi kao najveće bogatstvo zemlje.

Najveća atrakcija

Tokom pet dana shvatili smo da najveća atrakcija Severne Makedonije nisu samo jezera, planine ili istorijski spomenici. To su ljudi. Konobari koji vas posluže kao stare prijatelje. Prodavci koji uz kupljeni suvenir poklone još jednu priču. Čobani koji zastanu da popričaju. Bake koje vas ubede da probate još jedno parče domaće pite. Gostoprimstvo ovde nije turistička usluga. Ono je način života. Pet dana bilo je premalo.

Turizam na prvom mestu

1/7 Vidi galeriju Predsednik Privredne komore za turizam Severne Makedonije Foto: Kurir



Kada smo krenuli nazad, imali smo utisak da smo videli mnogo, ali da je ostalo još više toga što tek čeka da bude otkriveno. Severna Makedonija se ne upoznaje samo obilaskom znamenitosti. Ona se otkriva hodajući kaldrmom Ohrida, slušajući zvuk tapana u Galičniku, razgovarajući sa domaćinima uz šoljicu jake kafe i sedeći za stolom za kojim se recepti i običaji čuvaju generacijama. Jer, postoje zemlje koje posetite. I postoje one iz kojih se vratite sa osećajem da ste, makar na nekoliko dana, postali deo njihove priče.