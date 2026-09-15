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Saša Milovanović, istaknuti novinar, urednik i jedan od vodećih medijskih menadžera s više od tri decenije iskustva, imenovan je za novog generalnog direktora kompanije Mondo INC. Njegov dolazak na čelo kompanije označava početak novog strateškog ciklusa usmerenog na dalji razvoj i jačanje tržišne pozicije svih medijskih i produkcijskih segmenata unutar sistema.

Milovanović je karijeru započeo 1994. godine, a tokom više od tri decenije rada prošao je kroz sve ključne segmente medijskog poslovanja – od novinarstva i uređivanja visokotiražnih štampanih izdanja, preko strateškog upravljanja velikim redakcijama, do razvoja uspešnih digitalnih platformi i kompleksnih televizijskih produkcija. Profesionalno iskustvo gradio je u vodećim domaćim medijskim kućama, uključujući Politiku Ekspres, Večernje novosti i Sportski žurnal, dok je s brendom Kurir povezan gotovo od njegovog osnivanja.

U periodu od 2003. do 2005. godine aktivno je učestvovao u postavljanju osnova i prvom tržišnom pozicioniranju Kurira. Od 2008. do 2016. godine obavljao je neke od najodgovornijih funkcija u sistemu – kao glavni i odgovorni urednik Kurira, a potom i direktor tadašnjeg Adria Media Groupa. Tokom tog perioda Kurir je prošao kroz sveobuhvatnu transformaciju i digitalizaciju, uz snažno širenje na medijskom tržištu.

Foto: Vladimir Lukic

Nakon višegodišnjeg upravljanja sistemom, Milovanović je karijeru nastavio u domenu preduzetničkog menadžmenta. Kao suosnivač i generalni direktor Medijske mreže i dnevnog lista Srpski telegraf, uspešno je rukovodio razvojem kompanije, s posebnim fokusom na razvoj video i televizijske produkcije, koja je kreirala originalne dokumentarne i televizijske formate za gotovo sve televizijske emitere u Srbiji. Povratkom na čelo kompanije, Milovanović donosi spoj dubokog poznavanja sistema i bogatog menadžerskog iskustva stečenog na tržištu.