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Svetla humanosti ponovo će se upaliti u Teatru humanosti Fondacije Mozzart, mestu gde se pozorište i humanost susreću na sceni i grade umetnost na jedan poseban način. Sezonu će otvoriti premijera predstave Kovači, u režiji jednog od najznačajnijih reditelja regiona Egona Savina, a u produkciji Fondacije Mozzart. Premijera je zakazana za 26. septembar, dok je dan ranije rezervisan za pretpremijeru, kada će publika imati priliku da prisustvuje posebnom pozorišnom događaju, ali i da svojim dolaskom učini dobro delo.

Na novoj gradskoj sceni pred publikom će se okupiti velika glumačka imena Ljubomir Bandović, Elizabeta Đorevska, Mladen Andrejević uz mlade glumce Teodora Vinčića i Danila Milića. Ova glumačka podela donosi na scenu snažnu priču nastalu po delu Aleka Popova koja će dugo ostati u sećanju publike.

Foto: Touch N Touch produkcija

Teatar humanosti već je postao prepoznatljiv po jedinstvenoj ideji – ulaznica za predstavu nije novac, već humanitarna SMS poruka. Ovog puta to je humanitarna poruka za lečenje Branka Glamočaka – 1990 na 3030, a prijave su otvorene putem Instagram stranice Fondacije Mozzart.

Na taj način svaki posetilac postaje deo humanitarne priče i zajedno sa umetnicima doprinosi onima kojima je pomoć najpotrebnija. Upravo je spoj vrhunske umetnosti i solidarnosti ono što je Teatar humanosti učinilo poznatim i jedinstvenim teatrom u našoj zemlji. Njegova scena ne okuplja samo glumce i publiku, već ljude spremne da pokažu da umetnost može da menja svet i van pozorišta.

Nova sezona zato ne donosi samo nove predstave. Donosi nove susrete, nove priče i nove prilike da zajedno uradimo nešto dobro.