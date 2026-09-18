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Zaslužni građani i velikani, vojnici i vojskovođe iz svetskih ratova, kao i brojne poznate ličnosti različitih zanimanja, sahranjeni su na Novom groblju u Beogradu. Među njima je i jedan Japanac, Keisuke Oba, na čijem grobu piše: "Voleo je ovu zemlju više od svoje".

Naime, Keisuke Oba je bio japanski diplomata često nazivan "prijateljem srpskog naroda". Na jugoslovensko tlo Keisuke je kročio 1965. godine kada je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu upisao postdiplomske studije iz političke istorije Jugoslavije. Nakon diplomiranja 1974. godine i specijalizacije, radio je u Ambasadi Japana u Beogradu, tako da je skoro 30 godina bio povezan sa Jugoslavijom.

Najpre je službovao u Beogradu od 1988. do 1992. godine, kada je bio prvi sekretar ambasade Japana u Jugoslaviji, a potom i od 1995. do 1998. godine kao otpravnik poslova, da bi naredne tri godine proveo i u Hrvatskoj, sve do 2001.

Keisuke Oba preminuo je 2002. nakon borbe sa kancerom, u svojoj 67. godini, daleko i od rodnog Japana i od voljenog Beograda. Sinu Naokiju, sa kojim je komunicirao na srpskom jeziku, rekao je da želi da počiva baš na Novom groblju.

- Keisuke Oba je bio pravnik po zanimanju. Rođen je u Hirošimi u Japanu, a preminuo na Filipinima. Njegova urna je položena u parceli broj 30, broj 86 u rozarijumu na Novom groblju. Izvršilac sahrane je Naoki Oba - kažu iz JKP "Pogrebne usluge".

Zakup i održavanje grobnog mesta plaćaju Japanci, ali i ljudi iz Srbije među kojima su i oni koji ne žive više u ovoj zemlji.

Park u Rakovici u njegovu čast

Dokaz japansko-srpskog prijateljstva i poštovanja imena i dela Keisukea Obe jeste i park u naselju Miljakovac u opštini Rakovica koji je 2007. godine poneo njegovo ime.

Park japanskog diplomate Keisukea Obe nalazi se između Borske, Nikole Markovića i Stevana Opačića, a pre nepunih pet godina je renoviran.

Među prijateljima i porodica Save Šumanovića

Foto: Ustupljena fotografija

Interesantno je i da je Keisuke bio prijatelj sa porodicom Šumanović iz Šida, potomcima slavnog slikara Save, te da je imao mnogo prijatelja u Beogradu, pa otuda verovatno i ljubav prema ovoj zemlji.