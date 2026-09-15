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Humani papiloma virus (HPV) jedan je od najčešćih virusa koji se prenose seksualnim putem, a iako ga organizam u većini slučajeva sam eliminiše, određeni tipovi mogu dovesti do razvoja ozbiljnih bolesti.

Stomatolog Nikola Maričić upozorava na rizike o kojima se, kako kaže, i dalje premalo govori.

Humani papiloma virus

- Oralni seks je jedan od vodećih faktora rizika za razvoj orofaringealnog karcinoma. To vam je ovaj deo iza jezika. Uzročnik je humani papiloma virus tip 16, a u manjoj meri tip 18, isti oni koji izazivaju rak grlića materice kod devojaka - naveo je Maričić.

Prenosi se seksualnim putem, kako vaginalnim tako i oralnim.

- Ukoliko imate 6 ili više partnera sa kojima praktikujete oralni seks, šanse da dobijete orofaringealni karcinom su, po nekim istraživanjima, 4, a po nekim 8,5 puta veće nego kod onih koji ne praktikuju oralni seks. Nakon infekcije HPV-om, većina nas eliminiše virus sama od sebe. Ali osobe sa oslabljenim imunitetom imaju problem jer se virus "ugrađuje" u DNK ćelije koje se vremenom razmnožavaju i postaju kancerogene - objasnio je.

Posebno upozorenje za muškarce

Maričić je posebno upozorio muškarce, navodeći da je ovaj karcinom 2,7 puta češći kod muškaraca, dok je stopa smrtnosti 2,8 puta veća nego kod žena.

- Dobra vest jeste da postoji vakcina koja štiti i grlić materice i usne. Zato budite odgovorni i prema sebi, a i prema drugima. Vakcinišite se na vreme, ne slušajte teorije zavere, informišite se i učinite nešto dobro i za vas i za vašu okolinu - istakao je on.