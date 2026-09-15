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Petnaest domaćinstava iz Srbije izabrano je u okviru prvog projekta dugoročne platforme „Od društva za prirodu“. Uz sadnice lekovitog bilja, oni će dobiti znanje i stručnu podršku za njegovo uzgajanje, a njihove priče biće prvi konkretan korak jedne mnogo duže priče o prirodi, ljudima i znanju koje vredi prenositi.

Iz osećanja zahvalnosti i odgovornosti prema prirodi, Gorki List je pokrenuo dugoročnu platformu „Od društva za prirodu“, sa željom da kroz konkretne projekte prirodi vrati deo onoga što od nje dobija. Lekovito bilje čini osnovu recepture Gorkog Lista, pa je bilo prirodno da prvi projekat platforme bude posvećen upravo njemu – njegovom uzgajanju, ljudima koji ga poznaju i znanju koje se generacijama prenosilo.

Na konkurs, koji je trajao od 27. jula do 27. avgusta 2026. godine, pristigle su brojne prijave domaćinstava iz različitih krajeva Srbije. Nakon pregleda pristiglih prijava, Udruženje narodnih travara Srbije „Miloduh“, stručni partner na projektu, izabralo je 15 domaćinstava koja će dobiti sadnice lekovitog bilja, edukaciju, mentorstvo i stručnu podršku tokom uzgoja. Iako je konkursom bilo predviđeno 11 dobitnika, zbog visokog kvaliteta pristiglih prijava, kao i činjenice da su brojna domaćinstva pokazala ozbiljnost i potencijal za bavljenje uzgojem lekovitog bilja, odlučeno je da se broj dobitnika poveća. Izbor 15 domaćinstavanije kraj ovog projekta, on je njegov pravi početak. Dodela sadnica biće održana 8. oktobra u Medonosnom vrtu u Silosima u Beogradu. Od tog trenutka počećemo da pratimo kako biljke rastu, ali i kako se znanje o njihovom uzgoju prenosi i primenjuje u svakom od izabranih domaćinstava. Želja je da ovih prvih 15 porodica bude samo početak i da vremenom izgradimo širu zajednicu ljudi koji će uzgajati i upoznavati lekovito bilje.