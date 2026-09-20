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Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslaviće u ponedeljak 21. septembra rođenje Presvete Bogorodice - Malu Gospojinu, jedan od najvećih hrišćanskih praznika. Na Malu Gospojinu slavi se uspomena na dan kada je u Nazaretu u domu Joakima i Ane rođena Sveta Devica Marija.

Mala Gospojina spada u red praznika posvećenih Bogorodici i nepokretan je, što znači da ima stalno, fiksno mesto u crkvenom kalendaru i označen je crvenim slovom.

Verovanja na Malu Gospojinu

Jesenje svadbe počinjale su od Male Gospojine. U privrednom životu, Mala Gospojina je označavala vreme kada se počinjalo sa oranjem i setvom useva.

U to vreme, priređivane su i razne stočarske svečanosti. Veruje se da će jesen i zima biti blagi, bez mnogo hladnih dana, ako na taj praznik bude vedro bez oblaka i ako se vidi sunce veći deo dana.

Šta znači lepo vreme na Malu Gospojinu Foto: Kurir, Shutterstock

Na Malu Gospojinu, isto kao i na Veliku Gospojinu, prema narodnom verovanju, postoje i određene "zabrane".

Žene tako ne bi trebalo da spremaju kuću, peru veš i obavljaju druge slične poslove. Postoji verovanje da na Malu Gospojinu ništa ne treba raditi od poslova koji se rade rukama.