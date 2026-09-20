Zoran odrastao sa bratom i sestrom u sirotištu, a onda postao sveštenik: 10 godina čeznuo za majkom, njegove reči teraju suze na oči
- Zoran Petrović je detinjstvo proveo u domu u Tuzli sa bratom i sestrom, nakon razvoda roditelja i bez sigurnosti porodičnog doma.
- Tokom rata deca srpske nacionalnosti izbačena su iz doma, pa je Zoran uz bratov savet upisao bogosloviju na Krku.
Sveštenik Zoran Petrović deset godina odrastanja proveo je u sirotištu, zajedno sa bratom i sestrom. Bez sigurnosti koju pruža roditeljski dom, detinjstvo su gradili među stotinama druge dece, kroz igru, zajedništvo i tiho potiskivanu želju za porodicom.
Danas, kao sveštenik, govori o godinama koje su ga oblikovale i o putu koji ga je iz doma odveo u bogosloviju.
"Potajno smo želeli da budemo sa majkom i ocem"
- Desetak godina smo proveli u domu za nezbrinutu decu i odatle sam otišao u Bogosloviju. Mi tamo smo imali svoje želje koje su tako bile potisnute, i nekako nismo podnosili u tom sirotištu sad da se sažaljevamo, ni da se na nas neko sažaljeva - ispričao je on u emisiji "Dok anđeli spavaju" i dodao:
- Ali smo potajno u sebi imali strašnu želju da budemo sa svojim ocem, sa majkom, i ta čvrstina i ta sigurnost od roditelja kod deteta nama je nedostajala. A sa druge strane, nama je bilo lepo. Igrali smo se, bili smo slobodni. Kroz tu igru, kroz tu široku porodicu, ne znam, 150-200 dece, nestajao je u nama strah.
Mališani srpske nacionalnosti bivaju izbačeni iz doma
Zoran Petrović rođen je na Božić, 7. januara 1975. godine u Tuzli. Detinjstvo mu nije bilo lako, nakon razvoda roditelja, Zoran i njegovi brat i sestra, Vlado i Marica, odrastaju u Domu za nezbrinutu decu "Vojo Perić" u Tuzli, gde su proveli deset godina, od 1981. do 1991. godine.
U Tuzli završava osnovnu školu i upisuje srednju saobraćajnu školu. Međutim, izbijanjem rata u Bosni i Hercegovini, svi mališani srpske nacionalnosti bivaju izbačeni iz doma. Bez sigurnog mesta i podrške, Zoran prihvata savet starijeg brata i upisuje bogosloviju u manastiru "Sveta tri jerarha" na Krku, u blizini Knina. Tu završava četiri razreda, a nakon zločinačke operacije "Oluja", bogoslovski peti razred završava u Srbiji na Divčibarama.
Rukopoložen je 1997. godine, prvo u čin đakona, zatim i sveštenika. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu diplomira 2014. godine. Tokom službe, prošao je kroz tri parohije: Lužani kod Dervente, Popovi kod Bijeljine i na kraju Hram Svetog Georgija, gde i danas služi.