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Sveštenik Zoran Petrović deset godina odrastanja proveo je u sirotištu, zajedno sa bratom i sestrom. Bez sigurnosti koju pruža roditeljski dom, detinjstvo su gradili među stotinama druge dece, kroz igru, zajedništvo i tiho potiskivanu želju za porodicom.

Danas, kao sveštenik, govori o godinama koje su ga oblikovale i o putu koji ga je iz doma odveo u bogosloviju.

Sveštenik Zoran Petrović Foto: Printscreen Youtube Dok anđeli spavaju

"Potajno smo želeli da budemo sa majkom i ocem"

- Desetak godina smo proveli u domu za nezbrinutu decu i odatle sam otišao u Bogosloviju. Mi tamo smo imali svoje želje koje su tako bile potisnute, i nekako nismo podnosili u tom sirotištu sad da se sažaljevamo, ni da se na nas neko sažaljeva - ispričao je on u emisiji "Dok anđeli spavaju" i dodao:

- Ali smo potajno u sebi imali strašnu želju da budemo sa svojim ocem, sa majkom, i ta čvrstina i ta sigurnost od roditelja kod deteta nama je nedostajala. A sa druge strane, nama je bilo lepo. Igrali smo se, bili smo slobodni. Kroz tu igru, kroz tu široku porodicu, ne znam, 150-200 dece, nestajao je u nama strah.

Detinjstvo proveo u domu Foto: Printscreen Youtube Dok anđeli spavaju

Mališani srpske nacionalnosti bivaju izbačeni iz doma

Zoran Petrović rođen je na Božić, 7. januara 1975. godine u Tuzli. Detinjstvo mu nije bilo lako, nakon razvoda roditelja, Zoran i njegovi brat i sestra, Vlado i Marica, odrastaju u Domu za nezbrinutu decu "Vojo Perić" u Tuzli, gde su proveli deset godina, od 1981. do 1991. godine.

Zoran prihvata savet starijeg brata i upisuje bogosloviju Foto: Printscreen Youtube Dok anđeli spavaju

U Tuzli završava osnovnu školu i upisuje srednju saobraćajnu školu. Međutim, izbijanjem rata u Bosni i Hercegovini, svi mališani srpske nacionalnosti bivaju izbačeni iz doma. Bez sigurnog mesta i podrške, Zoran prihvata savet starijeg brata i upisuje bogosloviju u manastiru "Sveta tri jerarha" na Krku, u blizini Knina. Tu završava četiri razreda, a nakon zločinačke operacije "Oluja", bogoslovski peti razred završava u Srbiji na Divčibarama.

Rukopoložen je 1997. godine, prvo u čin đakona, zatim i sveštenika. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu diplomira 2014. godine. Tokom službe, prošao je kroz tri parohije: Lužani kod Dervente, Popovi kod Bijeljine i na kraju Hram Svetog Georgija, gde i danas služi.