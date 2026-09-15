Slušaj vest

Iako na prvi pogled zvuči sumorno, razmišljanje o tome šta će se dogoditi sa vašim stvarima može znatno olakšati život vašim najbližima. Ako unapred sredite dom i rešite se onoga što vam više nije potrebno, porodica i prijatelji neće morati da prolaze kroz gomile predmeta niti da donose teške odluke u trenutku kada se već suočavaju s gubitkom. Takođe će izbeći dodatni posao oko doniranja stvari, organizovanja rasprodaje ili raspodele imovine.

Upravo iz te ideje nastala je metoda poznata kao švedsko čišćenje pred smrt, jedan od najzanimljivijih pristupa organizaciji doma poslednjih godina.

Šta je švedsko čišćenje pred smrt?

Ovaj koncept potiče iz Švedske i drugih skandinavskih zemalja. Njegova suština nije samo da se dom oslobodi viška stvari zbog boljeg života danas, već i da se unapred razmisli o tome šta će ostati iza nas.





Ideja je jednostavna, zadržati ono što je zaista važno, a osloboditi se svega što više nema svrhu, kako najbliži jednog dana ne bi morali da se nose sa nepotrebnim teretom.

Širu popularnost ovaj način razmišljanja stekao je zahvaljujući knjizi Margarete Magnuson iz 2018. godine "Nežna umetnost švedskog čišćenja pred smrt: Kako osloboditi sebe i svoju porodicu doživotnog nagomilavanja stvari".

Autorka smatra da ovaj proces nije namenjen samo starijim ljudima. Naprotiv, može da se primeni u bilo kom životnom dobu, a najbolje je početi na vreme, dok sami možete da odlučite šta želite da sačuvate, a čega ste spremni da se odreknete.

Nije reč samo o bacanju stvari

Za razliku od klasičnih metoda sređivanja doma, švedsko čišćenje pred smrt ne podrazumeva da se bez razmišljanja rešite svega što posedujete.

Cilj je da pažljivo procenite svaki predmet i zapitate se da li zaista želite da ga zadržite ili će jednog dana predstavljati obavezu nekome drugom.

Ovakve odluke često nisu lake jer mnoge stvari imaju emotivnu vrednost. Zato ova filozofija ne zagovara potpuno odricanje od uspomena.

Naprotiv, dozvoljava da sačuvate predmete koji vam mnogo znače, uz prihvatanje činjenice da će vaši naslednici jednog dana možda odlučiti da ih poklone, prodaju ili odbace.

Na taj način dom postaje pregledniji i funkcionalniji već danas, dok će vaša porodica u budućnosti imati znatno manje obaveza.

Kako započeti švedsko čišćenje

Ako želite da isprobate ovu metodu, stručnjaci savetuju da ne počinjete od predmeta koji imaju najveću sentimentalnu vrednost.

Mnogo je lakše krenuti od ormara, fioka ili polica sa stvarima koje retko koristite. Tako ćete steći osećaj napretka, a najteže odluke ostaviti za kasnije.

Tokom sređivanja razmislite šta biste mogli odmah da donirate. Predmeti koji vama više nisu potrebni nekome drugom mogu biti od velike koristi, a istovremeno ćete smanjiti količinu stvari koje će jednog dana ostati iza vas.

Stručnjaci preporučuju i da o svojim željama razgovarate sa članovima porodice dok ste zajedno. To može biti prilika da objasnite zbog čega vam je neki predmet važan, ispričate porodične priče ili jednostavno date smernice šta biste voleli da se sa vašim stvarima dogodi u budućnosti.

Na kraju, švedsko čišćenje pred smrt nije toliko priča o smrti koliko o životu bez nepotrebnog tereta. Njegov cilj je da danas živite u urednijem prostoru, a sutra svojim najbližima ostavite manje briga i više lepih uspomena.