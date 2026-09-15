Tehnički remontni zavod Kragujevac će od 21. do 28. septembra na lokaciji "Mala Brezovica“ uništavati neeksplodirana ubojna sredstva velike razorne moći.

​U ovim terminima će za saobraćanje biti zatvoreni putni pravci koji vode Maloj Brezovici, a građani se upozoravaju da se zbog opasnosti ne približavaju širem reonu ove lokacije, najmanje 2.500 metara od mesta uništavanja ubojnih sredstava zbog opasnosti po život i zdravlje.