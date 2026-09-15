Tehnički remontni zavod Kragujevac uništava neeksplodirana ubojna sredstva od 21. do 28. septembra. Građani se upozoravaju na opasnost.
Društvo
TRZ Kragujevac uništava opasna ubojna sredstva na ovoj lokaciji: Građani hitno upozoreni, put potpuno zatvoren!
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Tehnički remontni zavod Kragujevac će od 21. do 28. septembra na lokaciji "Mala Brezovica“ uništavati neeksplodirana ubojna sredstva velike razorne moći.
Tehnički remontni zavod Kragujevac planira početak ovih aktivnosti svih 7 dana od 10 sati osim 25. septembra, kada uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava počinje sat ranije.
U ovim terminima će za saobraćanje biti zatvoreni putni pravci koji vode Maloj Brezovici, a građani se upozoravaju da se zbog opasnosti ne približavaju širem reonu ove lokacije, najmanje 2.500 metara od mesta uništavanja ubojnih sredstava zbog opasnosti po život i zdravlje.
Podsetimo, ovo nije prvi put da su u Kragujevcu pronađena neeksplodirana ubojna sredstva. Ranije su pronađena tri takva sredstva.
Kurir/Blic
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