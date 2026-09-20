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Vila od 5.500 kvadrata, 137 soba, bazen sa mineralnom vodom, atomsko sklonište i sistem koji je mogao da zaustavi dotok vode ako riba ugine sve to nalazi se u nekadašnjoj Titovoj rezidenciji "Galeb" u Igalu. Iako je građena za doživotnog predsednika Jugoslavije, Josip Broz Tito u njoj je boravio svega četiri puta, a jednom se u vili zatekao i tokom velikog zemljotresa 1979. godine.

Zanimljive detalje o nekadašnjoj Titovoj rezidenciji na svom Instagram profilu objavila je blogerka Nevena Nedeljković (n__nevena), koja je kroz video-snimke pokazala kako danas izgleda ova impozantna građevina u Igalu, nadomak Herceg Novog.

- Ovaj čovek je voljen i osporavan, ali jedno je sigurno, umeo je da živi sa stilom - kaže u objavi na svom Instagram profilu, uz snimke vile.

Građena za Tita, završena za samo šest meseci

Vila "Galeb" izgrađena je 1976. godine, namenski za Josipa Broza Tita. Prostire se na više od 5.500 kvadratnih metara, ima četiri nivoa i čak 137 prostorija, a u okviru kompleksa nalaze se bazen, terapijski blok, sale za sastanke i podzemni objekti.

Vila Galeb u Igalu kod Herceg Novog izgrađena za Tita Foto: Printscreen Instagram n__nevena

Priča o njenoj izgradnji povezana je sa Titovim zdravstvenim problemima. Pred kraj života jugoslovenski predsednik imao je problema sa reumom, zbog čega je dolazio u Igalo na terapije lekovitim blatom, po kojem je ovo mesto poznato.

Upravo zbog njegovih dolazaka odlučeno je da mu se u Igalu izgradi posebna rezidencija.

Gradnja je, prema podacima predstavljenim u objavi, završena za svega šest meseci, što je i danas jedan od najzanimljivijih detalja u priči o ovoj građevini.

Tito u vili boravio samo četiri puta

Iako je "Galeb" građen upravo za njega, Tito u ovoj rezidenciji nije provodio mnogo vremena. Prema dostupnim podacima, boravio je tamo svega četiri puta.

Jedan od tih boravaka ostao je posebno upamćen, 15. aprila 1979. godine, kada je Crnu Goru pogodio razoran zemljotres. Tito se u trenutku zemljotresa nalazio upravo u vili.

"Galeb" je bio namenjen i za prijem visokih gostiju, pa su kroz njene prostorije prolazili brojni državnici i strani zvaničnici. Među njima je bio i tadašnji britanski princ Čarls.

1/9 Vidi galeriju Titova vila Galeb u Igalu u Crnoj Gori Foto: Printscreen Instagram n__nevena

Titov i Jovankin apartman i čuveni kabinet

Posetioci danas mogu da zavire u prostorije koje su nekada bile rezervisane za najviše državno rukovodstvo.

U vili se mogu videti Titov i Jovankin apartman, Titov radni kabinet, kongresna i kamena sala, ali i terapijski blok.

Posebnu pažnju privlači bazen sa mineralnom vodom, koji je bio deo čitavog koncepta rezidencije povezane sa Titovim lečenjem u Igalu.

Autentični nameštaj i sačuvani detalji unutrašnjosti dodatno daju utisak da je vreme u pojedinim delovima vile gotovo stalo.

Ribica čuvala kvalitet vode

Jedan od najneverovatnijih detalja vezanih za "Galeb" jeste način na koji se nekada kontrolisao kvalitet vode.

Kako se navodi u objavi Nevene Nedeljković, sedam dana pre Titovog dolaska u poseban akvarijum stavljana je riba nabavljena sa Dalekog istoka. Njena uloga bila je da posluži kao svojevrsni biološki alarm.

Riba je mogla da preživi samo u izuzetno čistoj vodi. U slučaju i najmanjeg zagađenja, uginula bi i pala na ploču, odnosno senzor, nakon čega bi se automatski prekinuo dotok vode u vilu, dok bi se istovremeno oglasio alarm.

Dakle, dok danas kvalitet vode proveravaju savremeni elektronski sistemi, u Titovoj rezidenciji postojao je neobičan, ali veoma precizan sistem biološke kontrole.

1/4 Vidi galeriju Unutrašnjost Titove vile Galeb u Crnoj Gori Foto: Printscreen Instagram n__nevena

Danas je vila svojevrstan muzej

Posle Titove smrti "Galeb" je ostao bez prvobitne funkcije, ali je sačuvan veliki deo njegovog autentičnog izgleda.

Danas posetioci mogu da obiđu rezidenciju i vide kako je izgledao prostor namenjen jugoslovenskom predsedniku, njegove privatne prostorije, sale, bazen i druge delove kompleksa.