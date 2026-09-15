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Dva mladića iz okoline Priboja izgubila su život nakon uboda stršljena u razmaku od samo 15 dana! Tokom toplih jesenjih dana ovi insekti su, uz ose, i dalje aktivni i agresivni, pa se zbog potrage za hranom sve češće približavaju ljudima, dok su im gnezda puna jedinki, upozoravaju stručnjaci.

Jedan Pribojac je, kako Kurir nezvanično saznaje od izvora upoznatog s tragičnim događajima, preminuo posle uboda na porodičnom slavlju u okolini Obrenovca, dok je drugog stršljen ubo kada je bio na kvadu u okolini Pribojske Golešine. U Hitnu pomoć je stigao bez znakova života.

Ove dve tragedije su, pored najmanje četiri javnosti poznata smrtna slučaja koja su se desila tokom leta, ozbiljno upozorenje svima koji tokom jesenjih dana borave u dvorištima, voćnjacima, vinogradima i u prirodi uopšte.

Veća aktivnost stršljenja

Vladica Stanković iz Vladičinog Hana, čuveni zmijolovac, koji pored ovih gmizavaca lovi i stršljeni, kaže za Kurir da smo zbog visokih temperatura i dugotrajnog sušnog letnjeg perioda poslednjih nedelja imali veću aktivnost stršljena.

Foto: Printscreen/RTS

- Posle ovog kratkog zahlađenja narednih dana ponovo se najavljuje porast dnevnih temperatura, zbog čega upozoravamo na njihovu opasnost i agresivnost. Stršljenovi će biti aktivni sve do kasne jeseni, kada dolazi do promena u samom leglu. Ova godina je bila dobra za njih. Imali su dosta hrane, voća, pčela i sitnih insekata kojima se hrane, a pogodovao im je i veliki broj sunčanih dana. Kada je hladnije vreme, njihova aktivnost se smanjuje, ali ljudi treba da budu obazrivi, naročito oni koji su alergični - upozorava Stanković.

Kod osoba koje su alergične na otrov insekata ubod može izazvati tešku alergijsku reakciju, odnosno anafilaksiju, koja može brzo da ugrozi život.

- Nakon uboda stršljena može doći do smanjenja krvnog pritiska, problema s disanjem i, u najtežim slučajevima, gušenja.

Poželjno je kod sebe uvek imati lekove za alergiju koji treba da se sažvaću kako bi pomogli da se krvni sudovi rašire i pritisak stabilizuje bar do prve zdravstvene ustanove - apeluje Stanković.

Foto: Shutterstock

Zašto su opasni na jesen

Iako temperature postepeno padaju, ose i stršljeni mogu ostati aktivni sve do prvih mrazeva. Njihova gnezda se, inače, nalaze u prirodnim šupljinama drveća, ali i na mestima koja su veoma blizu ljudi, u objektima, šupama, tavanima, pod krovovima i drugim zaklonjenim prostorima.

Poseban problem predstavlja to što se tokom jeseni ponašanje ovih insekata menja. Stršljeni tada dostižu veoma veliki broj jedinki u gnezdu, a zbog promena u dostupnosti hrane sve češće odlaze u voćnjake, vinograde i pčelinjake. Ose su u ovom periodu takođe veoma aktivne.

Kako u prirodi ima sve manje hrane, privlače ih voće, sokovi, slatkiši, ali i mesta na kojima se priprema zimnica. Topli i sunčani jesenji dani dodatno pogoduju njihovoj aktivnosti. Kada temperatura padne, njihova aktivnost se smanjuje, ali opasnost ne nestaje sve do kasne jeseni, upozorava struka.

Foto: Instagram Printscreen/Udruženje Poskok