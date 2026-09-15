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MUP je saopštio da je požar koji je izbio  2. avgusta u mestu Šumarak u Deliblatskoj peščari lokalizovan.

"Nakon skoro mesec i po dana, vatrogasci-spasioci, zajedno sa pilotima Helikopterske jedinice, pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava i ostalim angažovanim snagama uspeli su da lokalizuju požar u Deliblatskoj peščari. Napominjem da u ovoj intervenciji nismo imali nastradalih ljudi što je nama uvek prioritet", navodi se u saopštenju.

"Efikasnom intervencijom nadležnih službi od vatre su odbranjena sva naseljena mesta na teritoriji Deliblatske peščare koja su u nekom trenutku bila ugrožena. Napominjem da nijedna kuća nije izgorela na šta sam posebno ponosan."

"Pored vatrogasaca-spasilaca, pilota Helikopterske jedinice, dobrovoljnih vatrogasnih društava u intervenciji su učestvovali pripadnici Vojske Srbije, zaposleni u javnim preduzećima „Vojvodinašume“, „Srbijavode“, ekipe „Elektrodistribucije Srbije“. Takođe, velika zahvalnost ide međunarodnim vatrogasno-spasilačkim timovima iz Rumunije, Češke, Slovačke, Nemačke, Mađarske i Ruske Federacije".

Pripadnici Sektora za vanredne situacije zajedno sa svim angažovanim snagama neprekidno nastavljaju angažovanje na požarištima kako bi zaštitili živote i imovinu građana.

Kurir/Blic

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