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Rođeni Mitrovčanin, akademik Nebojša Radunović, jedan od najznačajnijih srpskih stručnjaka u oblasti ginekologije i akušerstva, perinatalne medicine i humane reprodukcije, preminuo je danas u Beogradu u 73. godini, saopštila je Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU).

Radunović je rođen 18. maja 1954. godine u Kosovskoj Mitrovici, a tokom višedecenijske lekarske i naučne karijere stekao je međunarodni ugled, posebno u oblasti fetalne medicine i lečenja steriliteta.

SANU je saopštila da je Radunović tokom duge i plodne karijere postigao značajne rezultate u oblasti feto-maternalne medicine. Razvio je nove dijagnostičke postupke za pravovremeno otkrivanje naslednih i stečenih poremećaja embriona i fetusa tokom prvog i drugog tromesečja trudnoće.

Akademija posebno izdvaja njegov pionirski rad na razvoju takozvane "zatvorene" hirurgije, kojom je omogućeno intrauterino korigovanje pojedinih anomalija embriona i fetusa.

Doprineo lečenju steriliteta i razvoja vantelesne oplodnje

Veliki doprinos dao je i reproduktivnoj medicini i lečenju steriliteta, uključujući razvoj metoda vantelesne oplodnje. Uvođenjem sopstvene tehnike transfuzije u pupčanik fetusa unutar materice značajno je povećao uspešnost lečenja fetalnih anemija, čime je stekao veliki međunarodni stručni ugled.

Njegovi naučni rezultati citirani su u vodećim svetskim medicinskim časopisima i udžbenicima.