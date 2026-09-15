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Kada biramo novi telefon, obično prvo gledamo ono što je lako uporediti. Kameru, procesor, ekran, memoriju. Sve su to važne karakteristike, ali postoji jedna koju je mnogo teže staviti u tabelu: koliko dugo će sve to ostati dobro.

Telefon danas kupujemo sa očekivanjem da nas prati nekoliko godina. Za to vreme prolazi kroz stotine punjenja, hiljade sati provedenih u džepu ili torbi, godine fotografija, video poziva, navigacije, društvenih mreža i aplikacija. Uz sve to, trebalo bi da ostane dovoljno brz, izdržljiv i pouzdan da o njemu tokom dana zapravo ne moramo mnogo da razmišljamo. Upravo oko te ideje Xiaomi gradi novu REDMI Note 17 seriju, koju čine REDMI Note 17, REDMI Note 17 5G, REDMI Note 17 Pro 5G i prvi Pro Max model u istoriji ove porodice, REDMI Note 17 Pro Max 5G.

Zajednička ideja serije je jednostavna: telefon treba da bude napravljen tako da na njega možemo da računamo duže. Baterija koja treba da prati vaš dan, a ne obrnuto Verovatno nema mnogo stvari koje brže promene način na koji koristimo telefon od slabe baterije. Počinjemo da proveravamo procente, smanjujemo osvetljenje, izbegavamo navigaciju i tražimo utičnicu pre nego što nam je zaista potrebna. Zato REDMI Note 17 serija veliki fokus stavlja upravo na autonomiju. Baterije većeg kapaciteta napravljene su da prate intenzivan dan ispunjen pozivima, aplikacijama, fotografisanjem, video sadržajem i svime što danas podrazumevamo pod korišćenjem telefona.

Ali važna je i druga strana priče. Xiaomi je pažnju posvetio tome kako se baterija ponaša tokom dužeg perioda korišćenja, kako bi i nakon velikog broja punjenja zadržala što veći deo svog kapaciteta. To praktično znači da baterija treba da bude pouzdana ne samo kada je telefon nov, već i mnogo kasnije. A upravo je to jedna od karakteristika koja najviše utiče na to koliko dugo želimo da zadržimo uređaj. Napravljen da podnese svakodnevicu Telefoni retko žive onako pažljivo kako izgledaju na fotografijama proizvoda. Završavaju pored ključeva u torbi, koristimo ih na kiši, nosimo na putovanja i treninge, a ponekad jednostavno ispadnu iz ruke.

Zato je otpornost jedan od važnih elemenata REDMI Note 17 serije. Xiaomi je kroz REDMI Titan Quality pristup dodatno radio na zaštiti od padova, vode, prašine i svakodnevnog habanja. Za korisnika to znači manje razmišljanja o telefonu kao o predmetu koji zahteva poseban tretman. Ne znači da je uređaj neuništiv, ali znači da je napravljen da lakše podnese situacije koje su sastavni deo svakodnevnog života. Ako planiramo da telefon koristimo nekoliko godina, upravo takve karakteristike postaju jednako važne kao kamera ili procesor. Važno je i kako telefon radi nekoliko godina kasnije

Dug život telefona ne zavisi samo od baterije i konstrukcije. Ako uređaj vremenom počne da usporava, njegova fizička očuvanost brzo postaje manje važna. Zato se priča o dugotrajnosti kod REDMI Note 17 serije odnosi i na softver. Fokus je na tome da svakodnevni rad, otvaranje aplikacija i korišćenje interfejsa ostanu što fluidniji i tokom dužeg perioda. To je posebno značajno danas, kada telefone menjamo ređe nego ranije. Korisniku je sve važnije da uređaj koji kupuje može da prati nove aplikacije, navike i zahteve i nekoliko godina nakon kupovine. Upravo tu se menja i način na koji možemo da posmatramo vrednost telefona. Više nije važno samo koliko može prvog dana, već koliko dugo će moći da radi ono zbog čega smo ga izabrali.

REDMI Note 17 serija na to odgovara velikom baterijom, otpornijom konstrukcijom, kvalitetnim ekranom i fokusom na dugoročnu fluidnost. Sve te karakteristike imaju zajednički cilj: da korisnik što duže može jednostavno da uzme telefon i koristi ga bez razmišljanja o tome da li je vreme za novi. Jer možda najbolja karakteristika telefona na duže staze nije ona koja najviše privlači pažnju kada ga prvi put uključimo. Već ona zbog koje, mnogo kasnije, možemo da kažemo: I DALJE RADI.