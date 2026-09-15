Ministaka Đurđević Stamenkovski posetila porodicu Kostur: "Najvažnije je da pomoć stigne do ljudi kojima je namenjena i da im konkretno znači"
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je porodicu Kostur, koja je ostvarila pravo na jednokratnu državnu pomoć isplaćenu juče korisnicima prava iz sistema socijalne i dečje zaštite.
Samohrana majka Nadica Kostur, koja živi sa ćerkama Petrom i Evom, istakla je u razgovoru sa ministarkom da je njena porodica ostvarila pravo na ovu pomoć i da im ona predstavlja značajnu podršku u svakodnevnom životu.
"Ova pomoć nam zaista znači, ali nam znači i to što znamo da država misli na nas i da stoji uz porodice kojima je podrška potrebna", rekla je Nadica.
Ministarka je istakla da je upravo to suština ove mere – da podrška stigne do porodica kojima je potrebna i da je ostvare jednostavno, bez prijavljivanja i dodatnih procedura.
"Najvažnije je da pomoć stigne do ljudi kojima je namenjena i da im konkretno znači. Danas smo u domu porodice Kostur mogli da čujemo šta ovakva podrška znači jednoj samohranoj majci i njenoj deci. Država mora da bude oslonac svojim građanima, posebno porodicama koje se suočavaju sa većim životnim izazovima", poručila je ministarka.
Korisnicima dečjeg dodatka isplaćeno je 25.000 dinara po detetu, dok je nosiocima prava na novčanu socijalnu pomoć isplaćena jednokratna pomoć od 25.000 dinara. Pravo je ostvareno automatski, na osnovu službenih evidencija, bez podnošenja posebne prijave.