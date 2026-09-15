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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je porodicu Kostur, koja je ostvarila pravo na jednokratnu državnu pomoć isplaćenu juče korisnicima prava iz sistema socijalne i dečje zaštite.

Samohrana majka Nadica Kostur, koja živi sa ćerkama Petrom i Evom, istakla je u razgovoru sa ministarkom da je njena porodica ostvarila pravo na ovu pomoć i da im ona predstavlja značajnu podršku u svakodnevnom životu.

"Ova pomoć nam zaista znači, ali nam znači i to što znamo da država misli na nas i da stoji uz porodice kojima je podrška potrebna", rekla je Nadica.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ministarka je istakla da je upravo to suština ove mere – da podrška stigne do porodica kojima je potrebna i da je ostvare jednostavno, bez prijavljivanja i dodatnih procedura.

"Najvažnije je da pomoć stigne do ljudi kojima je namenjena i da im konkretno znači. Danas smo u domu porodice Kostur mogli da čujemo šta ovakva podrška znači jednoj samohranoj majci i njenoj deci. Država mora da bude oslonac svojim građanima, posebno porodicama koje se suočavaju sa većim životnim izazovima", poručila je ministarka.