Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je porodicu Kostur, koja je ostvarila pravo na jednokratnu državnu pomoć isplaćenu juče korisnicima prava iz sistema socijalne i dečje zaštite.

Samohrana majka Nadica Kostur, koja živi sa ćerkama Petrom i Evom, istakla je u razgovoru sa ministarkom da je njena porodica ostvarila pravo na ovu pomoć i da im ona predstavlja značajnu podršku u svakodnevnom životu.

"Ova pomoć nam zaista znači, ali nam znači i to što znamo da država misli na nas i da stoji uz porodice kojima je podrška potrebna", rekla je Nadica.

WhatsApp Image 2026-09-15 at 16.54.49 (1).jpeg
Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ministarka je istakla da je upravo to suština ove mere – da podrška stigne do porodica kojima je potrebna i da je ostvare jednostavno, bez prijavljivanja i dodatnih procedura.

"Najvažnije je da pomoć stigne do ljudi kojima je namenjena i da im konkretno znači. Danas smo u domu porodice Kostur mogli da čujemo šta ovakva podrška znači jednoj samohranoj majci i njenoj deci. Država mora da bude oslonac svojim građanima, posebno porodicama koje se suočavaju sa većim životnim izazovima", poručila je ministarka.

Korisnicima dečjeg dodatka isplaćeno je 25.000 dinara po detetu, dok je nosiocima prava na novčanu socijalnu pomoć isplaćena jednokratna pomoć od 25.000 dinara. Pravo je ostvareno automatski, na osnovu službenih evidencija, bez podnošenja posebne prijave.

Ne propustitePolitika"VELIKI I VAŽAN KORAK ZA SRBIJU I REGION" Đurđević Stamenkovski i Tamara Vučić otvorile Institut za rani razvoj deteta i inkluziju na Bežanijskoj kosi (FOTO)
77.png
DruštvoMinistarka Đurđević Stamenkovski podelila kadrove sa svadbe svog bliskog saradnika: Poklonila mu ikonu Belog anđela, a njene reči GANUĆE VAS DO SUZA! (FOTO)
Screenshot 2026-09-14 194925.png
DruštvoGarancija za mlade od 1. januara u celoj Srbiji! Ministarka Stamenkovski poručila: Mladima ne treba obećavati budućnost, nego im dati priliku da je sami stvore
56.png
DruštvoMinistarka Stamenkovski saopštila detalje isplate jednokratne finansijske pomoći: Do detalja objasnila ko ima pravo i kako se isplaćuje
Milica Đurđević Stamenkovski