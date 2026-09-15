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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je otvaranju Instituta za rani razvoj deteta i inkluziju.

"Dan koji nas je podsetio na ono najvažnije - svako dete je jedinstveno, vredno i zaslužuje jednaku šansu", navodi ministarka Đurđević Stamenkovski i dodaje: 

"Otvaranjem Instituta za rani razvoj deteta i inkluziju pravimo još jedan korak ka sistemu koji pruža podršku deci i porodicama onda kada im je ona najpotrebnija.

Za više razumevanja. Za više podrške. Za društvo u kome ima mesta za sve.

Svi smo mi isti".

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