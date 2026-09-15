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Teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz Srbije, čekaju osam sati, dok je na prelazima Šid i Bezdan zadržavanje po četiri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije.

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije na graničnom prelazu Sremska Rača zadržavanje za teretna vozila na izlazu iz zemlje je dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja vozila za sve kategorije vozila.

Najava kratkotrajne promene vremena donosi mokre i vlažne kolovoze, dok će magla i sumaglica na pojedinim deonicama dodatno smanjivati vidljivost.

Ovakvi uslovi zahtevaju veću opreznost i prilagođenu brzinu. Na autoputevima je intenzitet saobraćaja radnim danima manji, dok je u gradskim sredinama vozila sve više, pa su i gužve učestalije.