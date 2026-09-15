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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski čestitala je svima Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

"U kuću učiteljice Drage Jovanović tokom Velikog rata nasilno su se uselili austrougarski okupatorski vojnici. Želeći da je ponize skinuli su sa zida vezeni grb sa srpskom trobojkom. Gazili su ga čizmama pred njenim očima i uzvikivali da Srbija više ne postoji.

Ona nije poklekla, sagla se smelo, podigla srpsko znamenje, poljubila ga i rekla: 'Varate se, gospodine, Srbija je živa i živeće.' Sa četvoro dece odvedena je u logor, ali je Srbija dočekala slobodu.

Za taj grb, za taj barjak živelo se i umiralo. Dolazili su i odlazili mnogi osvajači i zavojevači ali srpskom orlu nisu uspeli da slome krila.