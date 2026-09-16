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Nova akademska godina trebalo bi da počne 1. oktobra, ali se umesto povratka studenata u amfiteatre ponovo najavljuju blokade i političke aktivnosti na fakultetima. Deo studenata koji su mesecima blokirali nastavu sada izlazi i na izbore sa sopstvenom listom, dok se traži pomeranje početka nastave za 1. novembar, a pojavile su se i najave da bi fakulteti mogli da budu korišćeni kao izborni štabovi.

U takvoj situaciji, u prvi plan ponovo dolazi pitanje kako će se sve odraziti na studente koji žele da nastave školovanje, a više o ovoj temi za emisiju "Redakcija" govorio je Dejan Vuk Stanković, ministar prosvete u tehničkom mandatu.

- Školska godina počinje po zakonu i u skladu sa akademskom praksom 1. oktobra. Nema razloga za odlaganje. Studenti koji žele da učestvuju u političkom procesu mogu to da rade mimo amfiteatara, mimo hodnika, mimo prostorija fakulteta uopšte. Niko im to građansko pravo ne uskraćuje. Međutim, okupacija fizičkog prostora visokoškolskih ustanova je apsolutno neprihvatljiva.

Mi nikada nećemo dati saglasnost na odlaganje početka školske godine, jer je to nezakonito, suprotno akademskim običajima i Ministarstvo prosvete, ni Vlada Republike Srbije, to neće uzeti ni u razmatranje - rekao je Stanković.

Foto: Kurir Televizija

"Rektori i dekani imaju svoju odgovornost"

Ukazao je i na ulogu uprava fakulteta u poštovanju pravila i organizaciji akademske godine.

- Odgovornost za obnovu blokada nije samo na studentima u blokadi. Odgovornost treba da preuzmu i oni koji upravljaju visokoškolskim ustanovama i univerzitetom, dakle rektori i dekani. Oni, po slovu zakona, moraju da brinu o kućnom redu i poštovanju kalendara kada je reč o školskoj godini.

Svi oni su prilikom upisa studente obavestili kada počinje školska godina, dobili su stručno uputstvo kako da sprovedu upis i kada sve počinje, kao i šta se tokom školske godine dešava. Zna se koliko ima radnih nedelja školska godina, zna se kada su ispitni rokovi, zna se kada počinje i kada se završava - nastavio je.

Stanković je poručio da se početak nove akademske godine neće odlagati i osvrnuo se na posledice prošlogodišnjih blokada.

- Ne vidim zašto se pravi takva mistifikacija, osim ukoliko neko želi reprizu akademske godine 2024/2025, koja je bila iscrpljujuća i mučna i za studente i za profesore, za najveći deo njih.

Ovo što se danas najavljuje je, ja bih rekao, kombinacija bezobrazluka i krika očaja neke manjine koja se krije iza studenata, a koja pokušava da politički profitira na izazivanju krize na univerzitetu. Na to ćemo, poštujući zakon, staviti tačku. Naša politička volja je jasna: nema odlaganja početka školske godine i to je tako - kaže Stanković.

Kako je voditeljka jutarnjeg programa Kurir televizije govorila o najavama da bi pojedini fakulteti mogli da odlože početak školske godine i svoje prostorije koriste za političke aktivnosti, ukazano je na zakonske odredbe koje uređuju političko delovanje na univerzitetima. Posebno je pomenuto i to da su odluke o odlaganju već donete na pojedinim fakultetima u Beogradu. Na osnovu čega i kako rektor može dati saglasnost, ako je to u suprotnosti sa aktuelnim zakonom, za Kurir TV, Stanković je komentarisao:

- Pa, to je pitanje za rektora. Ja mislim da on dobro zna, pošto je dugo vremena bio univerzitetski profesor i, ja mislim, dva puta dekan svog matičnog, Arhitektonskog fakulteta, kada počinje i kada se završava školska godina. Dakle, ne vidim da on treba da ima dilemu u pogledu izričitog odgovora "ne", ukoliko želi da poštuje Zakon o visokom obrazovanju, prema kome je, u krajnjoj liniji, i on izabran. Ako želi da poštuje svoju funkciju, ako ne želi da se upliće u dnevnu politiku i da pravi konfuziju između svoje uloge kao građanina koji ima politički stav i svog angažmana kao rektora, gde se nalazi na javnoj funkciji, on će, kao neko ko ima javnu funkciju, jasno studentima reći da ne dolazi u obzir da se pomera školska godina, a da zajedno sa njima može da učestvuje u političkoj kampanji u slobodno vreme. Ili može i da odsustvuje sa radnog mesta, da prihvati taj rizik i da sa njima krene u kampanju.

Foto: Kurir Televizija

- Ono što ne može da uradi rektor, i što ne treba da uradi rektor, i što ne treba da urade studenti u blokadi, ili studenti koji nisu zvanično u toj organizaciji, šta god to bilo, jeste da sprečavaju druge studente i profesore da obavljaju svoje radne zadatke. Ne treba sprečavati profesore da predaju, da sa svojim saradnicima organizuju vežbe i diskusione grupe, da pripremaju kolokvijume u prvim nedeljama školske godine, a studente da pohađaju nastavu i pripremaju gradivo za polaganje ispita. To je akademski život. Ne vidim šta je tu mistično. E sad, ako oni žele od fakulteta da prave platformu za političko delovanje ili, da prave izborne štabove, ni to neće biti prihvaćeno. Mi ćemo jasno reći "ne" i tome - istakao je.

"Fakulteti nisu mesto za izborne štabove"

Stanković je govorio o granicama političkog delovanja na fakultetima i načinu na koji se kampanja može voditi van njihovih prostorija.

- Zna se gde su izborni štabovi. Oni su van prostorija visokoškolskih ustanova. Niko ne može da vodi kampanju na fakultetu. Može da je vodi van fakulteta, preko različitih medija, od štampanih do elektronskih. Može da vodi kampanju od vrata do vrata, na trgovima, u zakupljenim salama, na konvencijama, kao što se to radi svuda u svetu. Ne vidim zašto bi u Srbiji postojalo ekskluzivno pravo da vi uzurpirate prostorije fakulteta i da tu pravite i izborne štabove i politička događanja. To se nigde ne dešava, pa ne dešava se ni ovde - izjavio je za Kurir televiziju.

Govoreći o mogućem ponavljanju blokada od 1. oktobra, otvoreno je i pitanje kako bi država i Ministarstvo prosvete reagovali ukoliko pojedini fakulteti ipak odluče da odlože početak nastave, imajući u vidu iskustva iz prethodne akademske godine.

- Studenti prosto moraju da prihvate da, kao što ovi koji hoće da blokiraju imaju jasan stav da žele da obustave nastavu, tako i oni koji žele nastavu treba da im kažu "ne". Ne možemo mi da učestvujemo u tome. Oni to treba da reše između sebe. To je prvo. Isto tako i profesori koji žele da rade, bez obzira na to kakve političke i vrednosne orijentacije imaju, treba da kažu ovima koji neće da rade i koji hoće da se bave politikom da nije vreme za to i da nije mesto za to - kaže Stanković.

Dejan Vuk Stanković kaže da su škole spremne za onlajn nastavu Foto: Kurir Televizija

- A kada neko prekrši taj zakon, biće sankcije, to sigurno. Znači, ono čime Ministarstvo prosvete raspolaže jeste prosvetna inspekcija. Mi ćemo preispitati te odluke kojima se dozvoljava studentima u blokadi da odlažu školsku godinu aktom rektorata ili aktom pojedinačnih dekana i naložićemo poništavanje tih odluka. Da li će oni poništiti ili ne, ne znam, ali onda idemo u drugi korak, a drugi korak je verovatno zahtev savetima da razreše dekane zbog toga što je takva vrsta postupanja protivzakonita. E sad, neko, naravno, zna da tu postoje jako dugi rokovi, pa sada pokušava da kupi vreme do izbora, da povlađuje jednom delu studentske populacije, nadajući se da ta proizvedena kriza na fakultetima podiže šanse studentskoj listi da pobedi - rekao je.

Stanković je izneo tvrdnju da se kroz najave novih blokada pokušava stvoriti politička atmosfera nalik onoj od 15. marta.

- To je političko kockanje sa univerzitetom. I to može da im se vrati kao bumerang, jer nisam baš siguran, kao neko ko je analizirao više od 20 godina politiku, da posle onog ubedljivog predstavljanja u Republičkoj izbornoj komisiji, ta lista koja ne može da pronađe dokument o sopstvenom osnivanju ima šanse da dobije većinu i da preuzme upravljanje državom. Bojim se da se tu neko ozbiljno preračunao i da pokušava veštački da simulira atmosferu 15. marta, pokušavajući sada da izigrava neku studentsku majku i studentskog heroja, ne bi li zapravo na tome profitirao - za Kurir televiziju, zaključio je Stanković.

02:24 "MI NIKADA NEĆEMO DATI SAGLASNOST NA ODLAGANJE POČETKA ŠKOLSKE GODINE" Stanković o najavama novih blokada i odlaganju nastave: "To je političko kockanje" Izvor: Kurir televizija

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