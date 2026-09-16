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Nakon što je pod okriljem noći ušla u šator u kampu i povredila dete iz Srbije, ista divlja životinja ugrizla je još jednog našeg državljanina. Nadležne službe intenzivno tragaju za životinjom čije je ponašanje izazvalo veliku zabrinutost meštana i turista.

Dramatični događaji u poznatom letovalištu Neos Marmaras na Halkidikiju uznemirili su srpske turiste nakon što su potvrđena dva odvojena napada divlje životinjske vrste na državljane Srbije, prenosi Grčka info.

Napad na dete iz Srbije u kampu u Marmarasu

Prvi incident dogodio se u kampu "Marmaras" (Camping Marmaras), kada je divlja životinja tokom noći ušla u šator u kojem je boravila porodica iz Srbije sa malim detetom. Dete je tom prilikom zadobilo povrede glave i leđa.

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Prema informacijama grčkih medija i potvrdi iz Lovačke federacije Makedonije i Trakije, reč je o dvogodišnjem dečaku koji je odmah prevezen u bolnicu "Ipokratio" u Solunu. Dečak je u stabilnom i dobrom opštem stanju, zbrinut je po svim predviđenim medicinskim protokolima i prima serum protiv besnila, dok u bolnici ostaje radi daljeg nadzora.

Od povređenog deteta uzet je i uzorak genetskog materijala kako bi se laboratorijskom analizom sa sigurnošću utvrdilo da li ga je napao šakal ili vuk. Analiza bi takođe trebalo da pokaže postoji li povezanost sa slučajem iz septembra 2025. godine, kada je na istom području vuk napao petogodišnje dete.

Novi napad u istom regionu

Nekoliko dana nakon napada na dete, u istom regionu dogodio se i drugi incident.

Divlja životinja napala je 55-godišnjeg turistu iz Srbije i ugrizla ga u predelu vrata i potiljka. On je hitno prevezen u bolnicu u Poligirosu, gde mu je ukazana prva pomoć, nakon čega je pušten na kućno lečenje.

Izostanak straha od ljudi izazvao zabrinutost

Stručnjake i nadležne organe posebno brine neuobičajeno ponašanje životinje. Šakali i vukovi su po prirodi izrazito plašljive životinje koje izbegavaju ljudski kontakt. Međutim, oba poslednja slučaja ukazuju na to da se ova životinja potpuno navikla na prisustvo ljudi i gubi prirodni strah od čoveka. Umesto da ljude doživljava kao pretnju, počela ih je posmatrati kao plen.

O slučaju je zvanično obaveštena i Šumska uprava Poligirosa, a u toku je velika potraga za životinjom.

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Nadležne službe i lokalne vlasti apeluju na meštane i turiste u Neos Marmarasu na pojačan oprez:

Posebna pažnja noću: Izbegavati kretanje i boravak u neosvetljenim i šumovitim delovima kampa i mesta.

Nadzor nad decom: Decu drže pod stalnim, neposrednim nadzorom, naročito tokom večernjih i noćnih sati.

Odlaganje otpada: Ostaci hrane i smeće ne smeju se ostavljati napolju ili van zatvorenih kontejnera kako se životinja ne bi privlačila.

Prijava susreta: U slučaju uočavanja divlje životinje, građani se upozoravaju da joj nikako ne prilaze i ne pokušavaju da je hrane, već da odmah obaveste osoblje kampa ili lokalne službe.