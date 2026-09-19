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Otišla je u Hrvatsku sa drugaricama sa potpuno drugačijim planom. Trebalo je da to bude samo jedno leto, malo rada, druženja i zabave pre nego što se vrati u Niš i nastavi svojim putem. Marko je, sa druge strane, u Umag došao na svega mesec dana, bez velikih planova za budućnost. A onda su se sreli.

Anđelina Valić iz Niša i Marko Božić iz Vukovara danas žive zajedno, rade, grade svoj posao i planiraju budućnost, ali početak njihove ljubavne priče deluje kao scenario za romantični film. Posebno kada se zna da su oboje, pre nego što su se upoznali, imali potpuno drugačije planove.

Foto: Instagram Printscreen/mrs.valic__

"Nismo išle tamo zbog momaka, pogotovo ne Hrvata"

Anđelina je u Hrvatsku prvi put otišla tokom studija. Sa drugaricama je planirala da ode na Work and Travel u Ameriku, ali se u međuvremenu pojavila mogućnost da rade sezonu u Hrvatskoj.

Plan je bio jednostavan - njih tri, malo mora i mnogo zabave. Ljubav nije bila ni na listi prioriteta.

- Dogovorile smo se da idemo samo nas tri drugarice, da se zezamo i da nam bude top. Nisu nas interesovali ni momci, ništa drugo, a pogotovo ne Hrvati. Htele smo samo da provedemo lepo leto - priča.

Ipak, nisu završile tamo gde su prvobitno želele. Umesto Poreča, otišle su u Umag, gde je Anđelina upoznala Marka.

On je tada u Hrvatsku stigao na mesec dana. Iza sebe je imao period profesionalnog bavljenja fudbalom, povredu i odluku da napravi veliku promenu u životu.

A onda mu je pažnju privukla upravo Anđelina.

Jedan Instagram zahtev promenio je sve

Zanimljivo je da Anđelina tvrdi da je Marka primetila pre nego što je on nju zaista zapazio.

Posle jednog susreta u restoranu, čak je sa drugaricom pokušala da otkrije gde radi. Nije očekivala da će joj se samo nekoliko dana kasnije pojaviti njegovo ime na Instagramu.

- Ja sam bila u marketu, na kasi, kada mi je stigao zahtev na Instagramu od njega. Šokirala sam se. Bukvalno sam počela da skačem od sreće i pokazujem drugaricama. Onda sam došla kući i ceo dan razmišljala šta da radim - seća se Anđelina.

Marko, međutim, ima potpuno drugačiju verziju tog trenutka.

Dok se oporavljao od svega što mu se dešavalo posle fudbala, nije imao preveliku želju za izlascima, društvom ili upoznavanjem devojaka. Ali Anđelina mu je privukla pažnju.

- Nisam tada uopšte razmišljao o ženama. Onda sam video nju i počeo da razmišljam o njoj. Jednog dana sam odmarao od posla i listao Instagram, kada mi je izašla njena fotografija. Pogledao sam i pomislio - je l' moguće? Odmah sam je zapratio - laže Marko.

Tako je Instagram, sasvim slučajno ili baš onda kada je trebalo, odradio svoje.

Njih dvoje su se potom povezali i kroz posao kojim se danas zajedno bave, a komunikacija je počela da prelazi granicu profesionalnog.

Ubrzo su počeli da se viđaju i sa zajedničkim društvom, igraju odbojku na pesku i provode sve više vremena zajedno.

Posle samo dva susreta - "Volim te"

Njihova veza nije počela klasično. Nije bilo višemesečnog dopisivanja, čekanja i neizvesnosti.

Posle drugog susreta, Marko je Anđelini rekao da je voli.

- To nije bilo nešto dečački, niti sam to rekao bez veze. To je bilo nešto što sam stvarno osetio prema njoj. Kada smo počeli da pričamo o različitim stvarima, shvatio sam da imamo isti pogled na svet, iste ciljeve i slične ambicije. Bukvalno se sve poklopilo.

Anđelina je ipak bila nešto opreznija.

- Bila sam u fazonu: "Je l' si siguran da me voliš?" Nisam želela da se previše zaleti. Ali sam i ja osećala isto. Posle ta dva susreta već smo ostvarili neku posebnu bliskost.

Njihova letnja priča nije ostala samo letnja.

Marko je u Hrvatsku došao sa ugovorom na mesec dana. Kada je upoznao Anđelinu, odlučio je da pronađe način da ostane duže. Zaposlio se, čak radio dva posla, samo da bi mogao da bude što više sa njom.

Tako su umesto planiranog meseca zajedno proveli celo leto.

Od Niša do Vukovara - ljubav koja nije ostala na daljinu

Kada se sezona završila, trebalo je da se vrate svako svom životu.

Anđelina u Niš, Marko u Vukovar.

Ali već tada je bilo jasno da za njih dvoje to neće biti običan kraj leta.

- Nakon dve nedelje sam joj rekao da dolazim u Niš. Nisam želeo da prođe nekoliko meseci da se ne vidimo. Ono što smo stvorili na moru nije moglo da bude samo neka letnja avantura.

Umesto klasične veze na daljinu, njih dvoje su počeli da se viđaju gotovo svakih petnaest dana. Jedno kod drugog provodili su po nedelju dana, praktično gradeći zajednički život i pre nego što su zaista počeli da žive zajedno.

A onda je došao trenutak koji je sve promenio.

Odluka koja je doneta za manje od mesec dana

Ideja da Anđelina napusti Niš i preseli se u Vukovar nije nastala preko noći. Ipak, kada su jednom počeli ozbiljno da razmišljaju o zajedničkom životu, stvari su se odvijale neverovatno brzo.

Marko je pronašao posao, Anđelina je otišla na razgovor za posao, a njih dvoje su stavili na papir šta bi zajednički život značio.

- Nije bilo u planu nikakvo preseljenje. Naravno da je ta želja postojala u nama, da živimo zajedno, ali ništa nije bilo naglo. Samo se desilo baš onako kako je trebalo da se desi - kaže Anđelina.

Ubrzo je Anđelina spakovala svoj život i krenula iz Niša u Vukovar.

Njeni roditelji su je dovezli, želeći da upoznaju Markovu porodicu, vide gde će živeti i sa kim njihova ćerka započinje novi život.

Prvi zajednički dani nisu bili ni približno laki.

Marko je za njen dolazak pripremio stan. Počeli su praktično od nule.

U jednom trenutku čak su spavali na dušeku na podu, dok nisu uspeli da obezbede novac za krevet.

Anđelina je, s druge strane, došla u potpuno novu sredinu. Nije poznavala grad, nije imala prijatelje, čekala je radnu dozvolu, a Marko je veći deo dana provodio na poslu.

Prvih nekoliko nedelja sama je upoznavala grad i učila kako da funkcioniše u potpuno drugačijoj svakodnevici.

- Prvih nekoliko nedelja čistila sam stan po ceo dan. Kada sam prvi put sama krenula do grada, osećala sam se kao da sam izgubljena u nekoj prašumi. Bez prijateljice, sestre, roditelja, bez ikoga koga poznajem - idem sama na kafu i nemam pojma gde sam - seća se.

Ali to nije bio jedini izazov sa kojim su se suočili.

Vrlo brzo su na red došli posao, računi, novac, svakodnevne obaveze i sve ono što zaljubljeni parovi često ne vide dok žive odvojeno.

I upravo tada počinje njihov pravi zajednički život.

"Za nas ne postoje problemi, samo situacije koje rešavamo"

Anđelina i Marko danas otvoreno pričaju o tome da su u prve godine zajedničkog života ušli veoma mladi.

Nisu imali veliko iskustvo sa finansijama, nisu odmah znali kako da organizuju život i morali su da uče jedno drugo, ali i sebe.

- Za nas od samog početka ne postoje problemi. Imamo situacije koje rešavamo. Svaku situaciju gledamo kao nešto dobro, jer će jednog dana to biti priča koju ćemo pamtiti - kaže Marko.

Njihova priča dobila je i potpuno neočekivani nastavak kada su, uprkos tome što su oboje bili vezani za sport, u jednom periodu počeli da se bore sa viškom kilograma i zdravstvenim problemima.

Danas sami biraju gde žele da žive

Tri godine nakon početka njihove veze, mnogo toga se promenilo.

Radili su i po dva posla, pokrenuli zajednički biznis, promenili automobil, renovirali kuću i iz stana se preselili u svoju kuću u Svinjarevcima.

Nakon svega što su prošli, sada su došli do trenutka u kojem više nisu vezani za jedno mesto.

Završili su sezonu u Trogiru, napustili svoje dotadašnje poslove i planiraju da naredni period provedu u Nišu, gde će svoj posao nastaviti da rade online.

Marko je u međuvremenu zavoleo Niš, njegove ljude, atmosferu i, naravno, hranu.

Anđelina, koja je svojevremeno jedva čekala da ode iz Niša, danas priznaje da joj grad nedostaje više nego što je očekivala, ali jedno je sigurno - ljubav ovih mladih ljudi je toliko velika da dom za njih više nije određena adresa, već mesto gde su jedno pored drugog.