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More je još uvek dovoljno toplo za kupanje, temperature su prijatnije, a grčka ostrva pokazuju svoje mirnije i autentičnije lice. Santorini, Mikonos, Krf i Kefalonija izdvajaju se kao odličan izbor za one koji žele da produže leto i upoznaju Grčku u nešto opuštenijem ritmu.

Oktobar u Grčkoj donosi drugačiju atmosferu od one koju poznajemo iz jula i avgusta. Letnje gužve se smanjuju, temperature postaju prijatnije za istraživanje, a cene smeštaja i putovanja mogu biti niže nego tokom glavne sezone. Prema pisanju portala Greek Reporter, upravo to čini ovaj mesec zanimljivim za obilazak nekih od najpoznatijih grčkih ostrva.

Osim što je pogodniji za šetnje, razgledanje i upoznavanje lokalne kulture, oktobar i dalje može da ponudi dane za plažu. Temperatura mora zadržava deo toplote nakupljene tokom leta, pa kupaći kostim ne mora nužno da ostane kod kuće.

Čuveni pejzaži bez letnje vreve

Santorini je tokom leta jedno od najposećenijih grčkih ostrva, ali oktobar donosi priliku da se njegove čuvene ulice, vidikovci i pejzaži dožive u mirnijem ritmu. Prema podacima iz izvornog teksta, prosečna temperatura vazduha u oktobru iznosi oko 21°C, dok se more kreće oko 23°C.

To su uslovi koji mogu biti idealni za istraživanje kaldere, šetnju kroz slikovita mesta i uživanje u pogledima na vulkanske litice. Ako vremenske prilike posluže, dan na plaži i dalje je sasvim realan, ali je oktobar naročito privlačan onima koji žele da izbegnu najveće gužve.

Santorini Foto: Georgios Tsichlis / Alamy / Profimedia

Ostrvo koje nudi više od žurki

Mikonos je poznat po klubovima, plažama i letnjem noćnom životu, ali njegovo lice van glavne sezone često ostaje u senci te reputacije. Oktobar je dobra prilika da se upoznaju istorija, arhitektura i svakodnevni život ostrva, bez intenziteta letnje turističke sezone.

Prosečna temperatura vazduha u oktobru, prema tekstu Greek Reportera, iznosi oko 19°C, dok je prosečna temperatura mora približno 22°C. To može biti dovoljno za kupanje tokom toplijih dana, ali i prijatno za šetnju kroz Mikonos Grad, obilazak tradicionalnih ulica i otkrivanje manje poznatih delova ostrva.

Oktobarski Mikonos namenjen je putnicima koji žele da vide šta se krije iza imidža destinacije za provod.

Mikonos Foto: Shutterstock

Istorija, tvrđave i šetnje uz more

Krf je posebno zanimljiv u periodu kada temperature više nisu letnje, ali je vreme i dalje pogodno za istraživanje. Umesto da se čitav dan provede na plaži, oktobar otvara prostor za upoznavanje istorijskog centra, tvrđava i tradicije ostrva.

Prema navedenim prosečnim vrednostima, temperatura vazduha u oktobru iznosi oko 19°C, a mora oko 22°C. To su uslovi koji mogu odgovarati putnicima koji žele da kombinuju razgledanje, gastronomiju i povremeni odmor uz obalu.

Posebno se izdvaja Stari grad Krfa, sa venecijanskim uticajima, uskim ulicama i istorijskim građevinama. U oktobru je lakše zamisliti dan proveden u laganoj šetnji, uz pauze za kafu i lokalne specijalitete, bez letnje vreve.

Krf Foto: Shutterstock

Tirkizno more i tradicionalna sela

Kefalonija je poznata po moru u različitim nijansama plave, dramatičnim pejzažima i tradicionalnim naseljima. Za razliku od ostrva koja su postala sinonim za noćni život, ovde je naglasak više na prirodi, pejzažima i lokalnoj kulturi.

U oktobru se prosečna temperatura vazduha kreće oko 18°C, dok je prema izvornom tekstu prosečna temperatura mora oko 23°C. Iako su dani kraći, more može ostati prijatno za kupanje, naročito tokom sunčanih perioda.

Kefalonija je dobar izbor za one koji žele da kombinuju izlete, obilazak sela i uživanje u prirodi. Plaža Mirtos, sa svojim karakterističnim tirkiznim morem i okolnim planinskim pejzažima, jedna je od atrakcija koje ostrvo čine prepoznatljivim.

Šta treba znati pre putovanja u oktobru?

Kefalonija Foto: Pawel Kazmierczak / Alamy / Profimedia

Iako su cene smeštaja i putovanja van glavne sezone često povoljnije, to ne znači da je pametno sve ostaviti za poslednji trenutak. Ako planirate putovanje na neko od popularnih ostrva, rezervaciju hotela i aktivnosti preporučljivo je obaviti mesec do dva unapred.

Važno je imati na umu i da oktobar donosi promenljivije vreme. Topli i sunčani dani mogu se smenjivati sa kišom i vetrom, naročito na Jonskim ostrvima. Pored toga, neke sezonske trajektne linije, restorani, klubovi i turističke atrakcije mogu imati izmenjeno radno vreme ili završiti sezonu.

Zato je dobro proveriti prevoz, dostupnost smeštaja i radno vreme mesta koja želite da posetite.