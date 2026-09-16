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Veliko osvećenje Hrama Svetog arhiđakona Stefana u Novoj Pazovi biće održano u nedelju, 20. septembra, a centralnom događaju prisustvovaće njegova svetost patrijarh srpski Porfirije i arhijereji. Svečanost počinje dan ranije večernjim bogosluženjem, dok je za nedelju ujutru najavljen doček patrijarha i sveta patrijaraška liturgija.

Kako je objavljeno na Instagram stranici pazova_indjija_vesti, svečanost počinje u subotu, 19. septembra, kada će od 18 časova biti služeno svečano večernje bogosluženje uz prigodan program.

Centralni deo događaja zakazan je za nedelju, 20. septembar. Prema najavi, u 8 časova predviđen je doček Patrijarha srpskog Porfirija i arhijereja, dok će u 8.30 časova biti služena Sveta Patrijaraška liturgija.

Nakon liturgije uslediće veliko osvećenje Svetog hrama, što će predstavljati poseban događaj za vernike Nove Pazove i čitavog staropazovačkog kraja.

Na Instagram stranici uz najavu događaja upućen je i poziv vernicima:

- Dobro došli da zajedno učestvujemo u ovom velikom duhovnom događaju!

Očekuje se da će svečanosti prisustvovati veliki broj vernika i gostiju, koji će se okupiti povodom ovog značajnog događaja za Novu Pazovu.

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