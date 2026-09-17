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Tokom nedavnog talasa tropskih vrućina i uticaja afričkog ciklona, prognoze su ukazivale na to da bi ceo septembar mogao proteći u znaku natprosečno visokih temperatura, bez dugotrajnijih padavina. Međutim, usledio je nagli preokret. Umesto nastavka žarkih letnjih dana, dočekalo nas je osveženje. Šta se tačno dogodilo sa meteorološkim scenarijem i kakvo nas vreme očekuje u nastavku meseca, otkrio je za Kurir televiziju Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom.

Još dva do tri dana sunca

Sunčani dani koji su pred nama ujedno su i poslednji trzaji poznog leta, jer nam sa kalendarskim početkom jeseni stiže najavljena promena vremena, ističe meteorolog Ivan Ristić.

- Kada sam radio dugoročnu prognozu za septembar, predvideo sam da će u trećoj dekadi, sa kalendarskim početkom jeseni, doći do postepene promene vremena. Pre toga smo najavili blagi pad temperatura, što se u drugoj dekadi i obistinilo, vreme je znatno prijatnije. Znam da mnogi vole temperature iznad 30 stepeni, i takve prilike nas očekuju još dva do tri dana. Danas i sutra biće dosta sunčano, sa temperaturama u granicama normale, između 26 i 30 stepeni - rekao je.

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Ristić savetuje slojevito oblačenje.

- Ujutru je svežije, dok u nastavku dana možete ostati u kratkim rukavima, mada smatram da više nema potrebe za letnjom odećom poput šorceva. U petak popodne i u subotu stiže naoblačenje koje za vikend može doneti malo kiše.

Apsolutni preokret nastupa početkom naredne sedmice sa dolaskom hladnog fronta.

- U ponedeljak nam stiže hladni front, a primetićemo ga po umerenom do jakom severozapadnom vetru koji označava kraj ovog poznog leta. Ulazimo u ranu jesen i za sada nema povratka visokih temperatura - meteorološki modeli ne najavljuju ponovne vrućine. Temperature će se uglavnom kretati oko 20 stepeni.

Mlazna struja sa Grenlanda donosi pad temperatura

Kako je objasnio ulazimo u pravi jesenji period sa temperaturama primetno nižim od uobičajenih za ovo doba godine.

- Uspostavljanjem mlazne struje sa Grenlanda stiže promena vremena. Iako nije reč o ekstremno hladnom vazduhu, prognoze ukazuju na to da će temperature već tokom naredne sedmice biti ispod višegodišnjeg proseka, tačnije i do 10 stepeni niže u odnosu na trenutne vrednosti. Maksimalne dnevne temperature kretaće se od 16 do 22 stepena (prosečno oko 18-19 stepeni), uz povremeno pojačan severozapadni vetar. U slučaju vedrih noći, jutarnje temperature pašće ispod 10 stepeni, tačnije u raspon od 5 do 10 stepeni, dok bi se u pojedinim mestima mogle približiti i nultoj podeli.

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Kada će pasti prvi sneg u Beogradu?

Zahlađenje donosi i uslove za prve snežne padavine na planinama, ali i najavu zimske sezone u gradovima.

- Postoje najave da će u pojedinim danima biti i padavina, a obično krajem septembra ili početkom jeseni imamo šanse i za prve pahulje na Kopaoniku i Goliji. Videćemo da li će nam ovaj talas doneti taj prvi sneg, to još uvek nije sasvim sigurno. U svakom slučaju, stiže nam jače zahlađenje. Bili smo svežiji prethodnih dana, ali biće još hladnije i za sada nema jačeg otopljenja. Navikli smo da se temperature brzo vrate iznad 30 stepeni, ali meteorološki modeli trenutno ne pokazuju brzi povratak vrućina. Polako ulazimo u jesenji režim. Međutim, sa dolaskom kiše, oblaka i visinskog ciklona, živa u termometru će znatno pasti i biće baš hladno. Štaviše, prvi sneg u Beogradu očekujem već 26. novembra.

Foto: Jelena

Uprkos predstojećem zahlađenju, krajem meseca i tokom oktobra biće i prijatnijih perioda.

- Prosečne temperature za kraj septembra kreću se između 20 i 25 stepeni i verujem da ćemo se na kratko vratiti u te okvire. Kada je reč o čuvenom Miholjskom letu, ono se očekuje početkom druge dekade oktobra, oko 12. u mesecu. To znači da će jutra biti hladna, ali da tokom dana temperature mogu preći 20 stepeni - idealno vreme za šetnju. Ozbiljnije kiše nisu na vidiku, pa ćemo moći da uživamo u prijatnim jesenjim danima, uz naravno, malo topliju odeću.

03:43 Ivan Ristić: Prvi sneg očekujte krajem septembra Izvor: Kurir televizija

Rekordne koncentracije ambrozije

Pored meteoroloških prilika, Ristić se osvrnuo i na problem alergena koji trenutno pogađa veliki broj građana.

- Takođe, ambrozija je trenutno na svom vrhuncu, a prisutni su i drugi alergeni. Inače, mi smo apsolutni rekorderi po koncentraciji ambrozije, naročito u Vojvodini i okolini Beograda, gde je ima u ogromnim količinama. Ljudi koji dolaze iz inostranstva, na primer iz Nemačke ili Danske, uopšte nisu naviknuti na ambroziju i često i ne znaju šta je ona. Dok u svojim zemljama uživaju u ovo doba godine, kada dođu kod nas - nastaje pravi problem.

Najveće koncentracije polena ambrozije su tokom avgusta i početkom septembra Foto: Shutterstock

Šta čeka rečne slivove i Đerdap?

Globalni klimatski fenomeni direktno se odražavaju na padavine i vodostaje u Srbiji.

- El Ninjo je trenutno na svom vrhuncu i gotovo nikada nismo imali veća odstupanja, temperatura u tom delu Pacifika viša je za čak 5 do 6 stepeni. On u potpunosti blokira ciklone sa Atlantika, pa skoro da nema padavinskih sistema koji se preko Engleske i Srednje Evrope kreću ka nama, a koji bi doneli kišu neophodnu za oporavak Dunava.

Ristić upozorava da se hidrološka suša nastavlja.

- Kod nas može biti tek manjih padavina, ali one su beznačajne za rečne slivove, što znači da se suša nastavlja do daljeg. Na prognostičkim mapama za sada ne vidim nikakav jači ciklon niti ozbiljniju promenu. Očekuje nas samo zahlađenje, uz uslove za slabiji sneg na najvišim planinskim vrhovima. Da bi se Dunav oporavio, potrebno je da u njegovom slivu padne bar 200 litara kiše po kvadratnom metru. Kada će se to dogoditi - teško je reći, možda tek u novembru, jer za sada deluje da će i oktobar biti prilično suv.

Foto: Shutterstock, RHMZ

Ipak, situacija se razlikuje od reke do reke.

- Miholjsko leto obično donosi stabilno vreme bez kiše, pa je hidrološka situacija na našim rekama prilično teška - naročito u slivovima Toplice, Timoka, te Velike i Zapadne Morave. S druge strane, Sava se za sada dobro drži. Zahvaljujući padavinama u Alpima i na području severne Italije, ona uspeva da nadoknadi deficit. Slično je i sa crnogorskim slivom, odnosno Drinom i Limom, gde ima više kišnih dana, pa ove reke i dalje imaju dobar priliv vode. Nedavno smo svedočili velikom nevremenu sa obilnim padavinama u Italiji i Sloveniji. Upravo su padavine na tom području najvažnije za Savu, zahvaljujući njima ona se regeneriše i znatno popravlja našu hidrološku situaciju, pa ne moramo da brinemo za rad Hidroelektrane Đerdap.

Pred nama je jača i snežnija zima

Na samom kraju, meteorolog je izneo prognozu za predstojeću zimu, ističući da nas očekuju znatno drugačiji uslovi u odnosu na prethodne godine.

- Ljubitelji snega i zime mogu da se raduju, jer je pred nama jača i snežnija zima. Razlog za to je potpuna blokada Atlantika, koji inače deluje kao takozvani 'ubica zime' (winter killer) jer donosi topliji vazduh u Evropu i onemogućava prodor hladnih masa sa severoistoka. Budući da te atlantske aktivnosti trenutno nema, stvoreni su uslovi za pravu zimu. Naravno, ukoliko u međuvremenu dođe do oporavka Atlantika i jačanja ciklonske aktivnosti, zima bi ipak mogla biti nešto blaža.

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Kurir.rs

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