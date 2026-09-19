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Jedna naizgled obična situacija u menjačnici u Sremskoj Mitrovici pretvorila se u malu komšijsku potragu. Novac je pronađen, ali njegov vlasnik još nije, pa zaposleni sada mole sugrađane za pomoć kako bi ono što mu pripada što pre stiglo u njegove ruke.

Naime, jednom deki, koji je redovna mušterija ove menjačnice, prilikom brojanja novca slučajno je ispalo 2.000 dinara. Zaposleni u tom trenutku nisu primetili šta se dogodilo, ali su kasnije pregledali snimke sigurnosnih kamera i pronašli novac na podu.

Pokušali su da stupe u kontakt sa njim, jer znaju otprilike gde živi, ali se na fiksni telefon niko ne javlja. Zato su odlučili da pomoć potraže od komšija, u nadi da će neko prepoznati deku i preneti mu važnu poruku.

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Pronašli novac na podu

- Drage komšije, potrebna nam je vaša pomoć! Jednom deki, našem redovnom mušteriji, prilikom brojanja novca u menjačnici ispalo je 2.000 dinara. Dok smo razgovarali i divno ćaskali o tome kako me savetuje da nikada ne ostarim jer onda neću videti i čuti lepo, nismo odmah primetili da mu je novac ispao. Kasnije smo proverom kamera videli šta se desilo i pronašli novac na podu - navodi se na Fejsbuk stranici ove menjačnice i dodaje:

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Foto: Marina Lopičić

- Znamo otprilike gde živi i pokušali smo da zovemo na fiksni telefon, ali se niko ne javlja.
Molimo vas, ukoliko prepoznate deku ili znate o kome se radi, prenesite mu da svrati do menjačnice - njegovih 2.000 dinara čeka ga u menjačnici. Hvala vam od srca, komšije, jer smo oduvek tim!

Potraga uspešno završena

Potez radnika menjačnice oduševio je mnoge korisnike, a jedan čovek prepoznao je deku sa snimka.

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- Doživela sam toliku količinu ljubavi i podrške jer su ljudi "oduševljeni" onim što ja smatram sasvim normalnim. Hvala mušteriji koja ga je prepoznala preko ovog snimka. Potraga je uspešno završena. Zahvaljujući vama i društvenim mrezama. Ove društvene mreze imaju nešto pozitivno. Ono što ne može da se kupi jeste lavina divnih reči od nepoznatih ljudi - navodi se u objavi ove menjačnice.

Mnoge korisnike je ova priča rasplakala...

- Suze mi idu! Svaka vam čast - navodi se u jednom od komentara.

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