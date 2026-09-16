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Posle više godina suđenja, danas u Haguizrečene su presude za nekadašnje vođe OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupu Krasnićija za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti počinjene tokom rata na Kosovu i Metohiji i u severnoj Albaniji.

Tači je dobio 25 godina zatvora, Veselji je osuđen na 18, Krasnići je takođe proglašen krivim i dobio je 25 godina, a Seljimi 13.

Foto: Kosovo online printscreen, Youtube Printscreen

"Pamet da stane normalnom čoveku šta su sve radili"

O monstruoznostima i razmerama terora koji su vođe OVK sprovodile na terenu govorio je za Kurir ranije penzionisani general-pukovnik Vladimir Lazarević, nekadašnji komandant Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije za vreme rata na KiM i NATO bombardovanja.

Teroristička organizacija OVK je na teritoriji Kosova i Metohije, kako je general pričao, vršila tako surove zločine da bi im pozavideli i najmonstruozniji zločinci. Ubijali su sve srpsko, kidnapovali, vadili organe u "žutoj kući", silovali, mučili...

Lazarević je istakao da bi svaki normalan čovek, povodom suđenja ovim zločincima, rekao da je dobro ako ima pravde, pa makar i zakasnele.

Foto: Youtube/B92 TV

- Na Kosovu su počinili masovne zločine, pre svega u smislu etniškog čišćenja, na desetine naselja su očistili od Srba. Primera radi, samo uz Radonjićko jezero u blizini Ðakovice, žrtve su otkrivane u jezeru, bili su i bacani vezani žicama i lancima, nalazili su ih potopljene u septičkim jamama... Jako su se iživljavali nad ljudima. Takođe, u jednom planinskom delu u selu Klečka smo otkrili krematorijum sa 21 srpskom žrtvom.

Silovali su dete od devet godina pred majkom i zaklali je, masakrirali su civile u Račku, kidnapovali ljude s privatnih imanja, malo-malo, pa su po Kosovu imali improvizovane zatvore... Sami su pričali da su ubijali sve srpsko, kao i nelojalne Albance. Ma, pamet da stane normalnom čoveku šta su sve radili. Zatrli su čitave porodice, i srpske, i albanske, i romske... - navodio je za Kurir Lazarević.

Istražitelji još 2004. godine zabeležili da su zidovi kuće bili sveže okrečeni Foto: GENT SHKULLAKU / AFP / Profimedia

O monstruoznostima koje su činile vođe OVK na Kosovu za Kurir svedočila je ranije i Snežana Zdravković Marković (47) iz mesta Devet Jugovića kod Prištine, kojoj su oteli i ubili oca Tomislava, koji je tada imao 53 godine.

- Tog 24. juna 2000. moj otac se vraćao od nas iz Prokuplja, gde sam ja bila s porodicom, suprugom i decom, nazad ka svojoj kući kolima. Iako je bio u koloni vozila, njih desetak, koju su pratili Kfor i Unmik, presreli su ga Albanci nekim kombijem, izvukli ga iz automobila i odveli - potresno priča Snežana.

Foto: Privatna Arhiva

Posmrtne ostatke oca predali su joj na Merdaru februara 2007. i rekli joj da joj je otac ubijen sredinom jula 2003.

- Patolog je utvrdio da je imao povrede lobanje, tačnije, ona mu je bila masakrirana. A samo mesec dana nakon što je otet trebalo je da napuni 54 godine - kaže Snežana.

Tridesetdevetogodišnja Jasmina Stolić 2003. godine je ostala bez babe s majčine strane, maminog rođenog brata i oca Ljubinka Stolića, Slobodana i Radmile Stolić.