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Berba grožđa u pojedinim krajevima Srbije je u punom jeku, ali vinogradari se, kao i prethodnih godina, suočavaju sa velikim problemom teško pronalaze radnike. Kako bi obezbedili dovoljno berača i na vreme skinuli rod sa čokota, domaćini nude sve veće dnevnice, a u pojedinim krajevima radnici se plaćaju i po satu.

Najnoviji podaci iz okoline Topole pokazuju da se dnevnica berača grožđa u septembru kreće oko 5.000 dinara. Pored novca, domaćini beračima uglavnom obezbeđuju i hranu, vodu, kao i prevoz do vinograda.

Za poređenje, prošle godine dnevnice za berbu grožđa bile su oko 4.500 dinara, za radni dan koji je trajao približno od osam do 17 časova. Ovogodišnja ponuda tako pokazuje da vinogradari moraju da izdvoje više novca kako bi privukli radnu snagu.

U Vlasotincu se plaća i po satu

Dnevnice berača grožđa Foto: Nicolas Guyonnet / AFP / Profimedia

Da je potražnja za beračima velika, pokazuje i primer vlasotinačkog kraja, poznatog po kvalitetnom grožđu i vinu. Tamo pojedini berači ne rade za klasičnu dnevnicu, već su plaćeni po satu.

- Po satu uzimam od 500 do 600 dinara, a dnevno mogu da zaradim i do 60 evra. Domaćin svima obezbeđuje obrok, kafu i piće. Imamo pauzu od pola sata za doručak i isto toliko za ručak - kaže jedan od berača.

Ukoliko se radi pun radni dan, satnica od 600 dinara može predstavljati značajan dnevni prihod, posebno kada se uzme u obzir da su radnicima obezbeđeni obrok i osveženje tokom berbe.

Koliko košta kilogram grožđa?

Kilo grožđa na pijaci i do 600 dinara Foto: Kurir/S. Ć.

Dok se vinogradari bore da pronađu radnike i uberu rod, potrošače zanima koliko će za grožđe morati da izdvoje na pijacama i u prodavnicama.

U marketima se crno i belo grožđe trenutno može naći po cenama od oko 159 do 196 dinara po kilogramu, dok su skuplje varijante, poput besemenog grožđa ili pakovanog voća, znatno skuplje i dostižu 240 do 480 dinara po kilogramu.