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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Nadicu, majku koja neguje svoju kćerku sa smetnjama u razvoju.

- Mnogo znači, stvarno. Verovatno ne samo meni, nego mnogim roditeljima. Ove reči majke Nadice najbolje pokazuju koliko jednokratna državna pomoć znači porodicama - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke.

Ona naglašava da pomoć koju država daje nije samo finansijska podrška, već konkretna pomoć koja stiže onda kada je porodičnom budžetu najpotrebnija.

Nadica se zahvalila Milici Đurđević Stamenkovski na poseti i poručila joj: