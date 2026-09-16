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Letu je kraj, godišnji odmori su uglavnom iza nas, radnici su se vratili na posao, a deca u školske klupe. Ipak, za one kojima je odmor već počeo da nedostaje, dobra vest je da do sledećeg predaha ne treba čekati novo leto - kalendar za kraj ove i celu narednu godinu nudi nekoliko prilika da se uz pametno raspoređen godišnji odmor napravi pravi mini-odmor.

Prvi neradni dan koji nas očekuje je 11. novembar - Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Ove godine pada u sredu, pa će to biti jedan slobodan dan usred radne nedelje. Ko želi da napravi produženi predah, može da uzme godišnji u četvrtak i petak, 12. i 13. novembra, i tako spoji praznik sa vikendom - ukupno pet dana odmora, od srede do nedelje.

A onda već stiže kraj godine i nova prilika za kombinovanje.

Nova Godina može da traje sedam dana

Foto: Stefan Stojanović/Mondo

U 2027. godini 1. januar pada u petak, a 2. januar u subotu. Kako se neradni dan državnog praznika prenosi samo kada jedan od datuma praznika padne u nedelju, 2. januar se ne prenosi na ponedeljak. Tako se sa vikendom dobijaju ukupno tri slobodna dana - od petka 1. do nedelje 3. januara.

Božić, 7. januar, pada u četvrtak i donosi jedan neradni dan. Međutim, upravo zato može lepo da se poveže sa novogodišnjim praznicima.

Ako zaposleni uzme godišnji odmor u ponedeljak, utorak i sredu, 4, 5. i 6. januara, može da spoji Novu godinu i Božić i dobije sedam dana odmora u komadu - od 1. do 7. januara. Za još duži predah dovoljno je da uzme godišnji i u petak, 8. januara, pa se sa vikendom dobija ukupno 10 slobodnih dana - od 1. do 10. januara.

Sretenje - 4 dana odmora

Sledeća zgodna prilika stiže već u februaru.

Sretenje - Dan državnosti Srbije, 15. i 16. februar 2027, pada u ponedeljak i utorak. To znači da se bez ijednog dana godišnjeg odmora mogu spojiti sa prethodnim vikendom, pa će mnogi imati četiri slobodna dana zaredom - od subote 13. do utorka 16. februara.

Pravi mini odmor stiže krajem aprila

Ipak, najzanimljiviji deo kalendara čeka nas na proleće.

Foto: Stefan Stojanović/Mondo

Prvi i 2. maj su neradni zbog Praznika rada. Pošto 2. maj pada u nedelju, taj neradni dan se prenosi. Kako je ponedeljak, 3. maj, već neradan zbog Vaskršnjeg ponedeljka, neradni dan se pomera na utorak, 4. maj.

Tako da je rezultat prilično lep za sve koji već sada razmišljaju o prolećnom odmoru - od petka 30. aprila do utorka 4. maja imaćemo pet neradnih dana u nizu.

A ko na to doda još nekoliko dana godišnjeg, može da napravi i mnogo duži predah. Ako uzme slobodne dane 5, 6. i 7. maja, a zatim se nadoveže vikend, dobija se čak 10 dana odmora u komadu - od 30. aprila do 9. maja.

I novembar 2027. može da se "premosti"

Za kraj godine ostaje još jedna zanimljiva kombinacija. Dan primirja 11. novembra 2027. pada u četvrtak. Ako se petak, 12. novembar, pokrije godišnjim odmorom, sa vikendom koji sledi dobija se četiri dana odmora - od četvrtka do nedelje.