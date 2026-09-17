Garsonjera u Beogradu može i za 200 evra: Studenti u potrazi za smeštajem, ovo su detaljne cene najma stanova po Srbiji
- Početak akademske godine podigao je potražnju za stanovima, a u Beogradu garsonjere na periferiji kreću od 300 evra, dok jednosobni stanovi uglavnom počinju od 400 evra.
- Najskuplji su centar i Vračar, gde pojedini stanovi dostižu 1.000 evra, dok se u Borči, Mirijevu i delu Grocke mogu naći znatno jeftinije opcije.
Nova akademska godina samo što nije počela, a studenti i njihovi roditelji već uveliko pretražuju oglase u potrazi za odgovarajućim smeštajem. Potražnja za stanovima tradicionalno raste pred početak fakultetske godine, dok su cene zakupa posebno visoke u Beogradu, gde se za pristojnu garsonjeru od oko 30 kvadrata i na periferiji trenutno traži najmanje 300 evra.
Za one kojima je potreban veći prostor, računica je još skuplja. Jednosobni stanovi uglavnom počinju od oko 400 evra mesečno, dok na atraktivnijim lokacijama cene mogu biti višestruko veće.
Mnogi studenti koji dolaze iz drugih gradova pokušavaju najpre da dobiju mesto u studentskom domu, ali brojni ipak odlučuju da iznajme stan, sami ili sa cimerima. Roditeljima tako početak studiranja, osim troškova fakulteta i života u drugom gradu, donosi i ozbiljan mesečni izdatak za kiriju.
U centru i na Vračaru najskuplje
Prema aktuelnoj ponudi nekretnina, uređeni stanovi površine 36 kvadrata i više u Beogradu mogu se pronaći za oko 400 evra, ali cena značajno zavisi od lokacije.
Na Vračaru se za pojedine stanove traži čak 1.000 evra mesečno, dok se na Zvezdari, Karaburmi, Banovom brdu, Voždovcu i u Zemunu smeštaj koji odgovara studentima najčešće kreće u rasponu od 400 do 500 evra.
Ko želi da prođe jeftinije moraće da gleda dalje od centralnih gradskih zona. U Borči i Mirijevu garsonjere i manji stanovi mogu se naći za oko 300 do 350 evra, dok se na pojedinim lokacijama u opštini Grocka mogu pronaći i ponude za oko 200 evra.
Niš i Kragujevac povoljniji od Beograda
Studenti koji fakultet upisuju u drugim univerzitetskim centrima imaju nešto širi izbor kada je reč o cenama.
U Nišu i Kragujevcu još mogu da se pronađu sobe po ceni od oko 150 evra mesečno, dok je u Beogradu za sobu potrebno izdvojiti najmanje oko 200 evra.
Garsonjere u Nišu trenutno se nude od oko 250 evra, dok se u Novom Sadu njihova cena uglavnom kreće između 250 i 300 evra.
Kada je reč o većim stanovima, jednosobni u Novom Sadu mogu da se nađu od oko 400 evra, dok se za dvosobne i veće stanove traži 500 evra i više.
Za studente i njihove porodice naredne nedelje zato donose novu trku, pronaći stan na prihvatljivoj lokaciji, sa koliko-toliko pristojnom kirijom, pre nego što početak akademske godine dodatno poveća potražnju.