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Za one kojima je potreban veći prostor, računica je još skuplja. Jednosobni stanovi uglavnom počinju od oko 400 evra mesečno, dok na atraktivnijim lokacijama cene mogu biti višestruko veće.

Mnogi studenti koji dolaze iz drugih gradova pokušavaju najpre da dobiju mesto u studentskom domu, ali brojni ipak odlučuju da iznajme stan, sami ili sa cimerima. Roditeljima tako početak studiranja, osim troškova fakulteta i života u drugom gradu, donosi i ozbiljan mesečni izdatak za kiriju.

U centru i na Vračaru najskuplje

Prema aktuelnoj ponudi nekretnina, uređeni stanovi površine 36 kvadrata i više u Beogradu mogu se pronaći za oko 400 evra, ali cena značajno zavisi od lokacije.

Na Vračaru se za pojedine stanove traži čak 1.000 evra mesečno, dok se na Zvezdari, Karaburmi, Banovom brdu, Voždovcu i u Zemunu smeštaj koji odgovara studentima najčešće kreće u rasponu od 400 do 500 evra.

Foto: Shutterstock

Ko želi da prođe jeftinije moraće da gleda dalje od centralnih gradskih zona. U Borči i Mirijevu garsonjere i manji stanovi mogu se naći za oko 300 do 350 evra, dok se na pojedinim lokacijama u opštini Grocka mogu pronaći i ponude za oko 200 evra.

Niš i Kragujevac povoljniji od Beograda

Studenti koji fakultet upisuju u drugim univerzitetskim centrima imaju nešto širi izbor kada je reč o cenama.

U Nišu i Kragujevcu još mogu da se pronađu sobe po ceni od oko 150 evra mesečno, dok je u Beogradu za sobu potrebno izdvojiti najmanje oko 200 evra.

Garsonjere u Nišu trenutno se nude od oko 250 evra, dok se u Novom Sadu njihova cena uglavnom kreće između 250 i 300 evra.

Podstanari ostavili dug od 70.000 dinara Foto: Shutterstock

Kada je reč o većim stanovima, jednosobni u Novom Sadu mogu da se nađu od oko 400 evra, dok se za dvosobne i veće stanove traži 500 evra i više.