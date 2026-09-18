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Beogradska obala Save uskoro će izgledati potpuno drugačije. Prostor između Beogradskog sajma i Ade Ciganlije predviđen je za novu urbanu celinu u okviru Beograda na vodi, a jedan od njenih najatraktivnijih delova biće upravo marina sa jahting klubom.

Planirano je da marina ima čak 117 vezova za plovila, dok će vodena površina zauzimati oko 15.500 kvadratnih metara. Uz samu obalu biće uređeno još oko 9.000 kvadrata prostora.

Marina sa restoranom i bazenom

1/5 Vidi galeriju Ovako će izgledati marina i jahtinig klub u Beogradu Foto: Belgrade Waterfront

U središtu marine biće smešten jahting klub, zamišljen kao mesto za okupljanje i boravak uz reku. U okviru kompleksa planirani su restoran sa pogledom na Savu i marinu, kao i otvoreni bazen.

Posebnu atmosferu trebalo bi da donese činjenica da će marina biti direktno povezana sa Savskom promenadom, pa će posetioci moći da šetaju uz reku, dok će se prostor marine prirodno nadovezivati na ostatak kompleksa.

Planirano je i povezivanje marine sa trgom ispred buduće Opere, čime će ovaj deo obale biti povezan sa novim kulturnim sadržajima.

Foto: Belgrade Waterfront

Beograd na vodi stiže do Ade

Marina je, međutim, samo deo mnogo većeg projekta. Beograd na vodi širiće se prema Adi Ciganliji, a planirana je izgradnja 18 novih višespratnica.

U okviru nove celine predviđena je i kula visoka oko 120 metara, koja bi trebalo da bude jedan od novih orijentira na savskoj obali.

Posebno će biti uređen prostor uz reku. Planirano je produženje šetališta za oko 2,4 kilometra, uz biciklističku stazu, zelene površine i sadržaje namenjene građanima.

Od Sajma do Ade uz Savu

1/12 Vidi galeriju BW Marina nudi najbolje od kulture, prirode i stanovanja Foto: Promo

Cilj projekta je da se ovaj deo Beograda pretvori u novu gradsku zonu u kojoj će se spojiti stanovanje, ugostiteljstvo, rekreacija i kultura, a Sava bude njena centralna tačka.

Marina bi u toj slici trebalo da bude jedan od najatraktivnijih prostora - sa desetinama vezova za plovila, restoranom, bazenom i jahting klubom tik uz reku.

Istovremeno, u neposrednoj blizini planirana je i transformacija prostora Beogradskog sajma, uključujući buduću Operu u Hali 1.