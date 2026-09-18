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Sve više ljudi koji tragaju za nekretninom pažnju usmerava van velikih gradskih sredina. Umesto saobraćajne gužve, buke, manjka parkinga i skupih kvadrata, kupci sve češće gledaju kuće u okolnim mestima, gde za novac koji bi u gradu bio dovoljan za znatno manju kvadraturu mogu dobiti čitav porodični dom i dvorište.

Posebno su zanimljive nekretnine koje nisu potpuno izolovane od grada, već se nalaze dovoljno blizu da svakodnevne obaveze i posao ne postanu problem, a istovremeno nude mir i prostor koji je u urbanim sredinama sve teže pronaći.

Upravo jedan takav oglas pojavio se u Fejsbuk grupi "Prodaja nekretnina - Vojvodina" i privukao pažnju cenom od 45.000 evra.

Objekat od cigle

- Na prodaju je kuća u Aradcu kod Zrenjanina, površine 82 kvadratna metra, koja se nalazi na uknjiženom placu od oko šest ari.

Kako je navedeno u oglasu, reč je o čvrstoj kući građenoj od cigle, namenjenoj porodičnom životu.

Prema informacijama iz oglasa, kuća ima dve spavaće sobe, dok su dnevni boravak, kuhinja i trpezarija povezani u jednu celinu. Za grejanje se koristi pelet, a budućim vlasnicima na raspolaganju je i prostrano dvorište.

Lokacija bi mogla da bude zanimljiva upravo onima koji žele kompromis između života van grada i dostupnosti gradskih sadržaja. Aradac je u blizini Zrenjanina, pa kupac dobija mirnije okruženje, ali bez potpunog odricanja od blizine grada.

Prodaje se kuća kod Zrenjanina za 45.000 evra Foto: printscreen Facebook Prodaja nekretnina - Vojvodina

Cena kuće je 45.000 evra, a u oglasu je naglašeno da se prodaja obavlja isključivo preko agencije za nekretnine. Prodavac je takođe zamolio da se javljaju samo ozbiljni kupci.