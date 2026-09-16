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„Ima zvukova koji nas odmah vrate tamo odakle potičemo. Kad se začuju izvike, frula, dvojnice, gajde ili gusle, to nije samo muzika, to je identitet jednog kraja. Miholjski susreti su upravo prilika da se ta pesma čuje, da se narodni instrumenti ne zaborave i da mladi imaju od koga da nauče“, rekao je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.

Muzička tradicija, kroz pesmu, kolo i zvuke starih instrumenata obeležila je Miholjske susrete proteklih dana širom Srbije. Bilo je svega što selo može da ponudi - druženja, takmičenja, igre, pesme, gastronomije i starih zanata. Ali, posebno su se izdvojili autentični zvuci kao deo muzičke tradicije.

U Božetićima kod Nove Varoši, Miholjski susreti bili su u znaku izvika, tradicionalnog načina dvoglasnog pevanja karakterističnog za zapadnu Srbiju:

„Izvika je jedan od prepoznatljivih oblika nematerijalnog kulturnog nasleđa ovog dela Srbije, a njegovo očuvanje danas u velikoj meri zavisi od malog broja entuzijasta. Ovakve manifestacije mnogo znače jer su način da se takva baština sačuva od zaborava“, kaže Nikola Rajić, predsednik Udruženja izvika iz Nove Varoši.

1/14 Vidi galeriju Krkobabić: Miholjski susreti čuvaju zvuk sela Foto: Igor Ristić, Kristina Ćurčić

Izvika je odjeknula i u Prijepolju, gde su se učesnici nadmetali upravo u ovom pevanju. U istom duhu bilo je i sviranja gusala i dvojnica, pa je publika mogla da čuje instrumente koji su vekovima bili deo života ljudi u ovim krajevima.

„Od kada sam kao mali prvi put čuo zvuk frule, zavoleo sm ga i danas sam među malobrojnim, mladim izvođačima koji sviraju stare indstrumente poput dvojnica, duge frule i klaneta“, rekao nam je Luka Vidaković (24).

U Plužini kod Svrljiga zasvirale su gajde, vraćajući u središte pažnje jedan od najstarijih narodnih instrumenata, dok su frulaši nastupili i u Kobolju kod Brusa. U Puhovu kod Lučana svirale su trube, a u Lapovu - harmonike.

Proteklog vikenda Miholjski susreti sela prvi put su održani i u Žabarima i Srbobranu.

U Tićevcu kod Žabara manifestaciju je otvorilo u ovom kraju čuveno kolo „Žabarka. Autor kola je kompozitor Miodrag Todorović Krnjevac, a „Žabarka“ će postati svojevrsna himna manifestacije, kojom će biti otvoreni svaki naredni Miholjski susreti.

U Sokobanji se tradicija čuvala rečima, učesnici su se takmičili u kazivanju zdravica, a Surdulica je muzički, gastronomski i sportski događaj kod Vlasinskog jezera upotpunila nesvakidašnjim takmičenjem. Tražio se najbrži u zakivanju eksera i sečenju testerom. Kako kažu- i to su zvuci sela.

Danijel Novković je za 29 sekundi presekao dva puta gredu i tako odneo pobedu, a Nikola Mladenov je iz samo četiri udarca zakovao ekser.

Miholjski susreti sela održavaju se šestu godinu zaredom, a ove godine u gotovo 1.800 sela. Već predstojećeg vikenda susreti će okupiti učesnike i posetioce u selima Aleksinca, Žitišta, Aranđelovca, Beočina, Bogatića, Vrnjačke Banje, Kule, Rume, Užica, Čoke, Dimitrovgrada, Varvarina.