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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski je danas, zajedno s patrijarhom Porfirijem, u Hramu Svetog Save dočekala 56 učenika iz Hercegovine.

"Deco iz Trebinja, Bileće, Gacka, Nevesinja i Berkovića - u Srbiji niste gosti. Srbija je i vaša kuća", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala:

"Povezujući našu decu, čuvamo zajedničke korene, veru, kulturu i sećanje i gradimo mostove na Drini za generacije koje dolaze.

Dobro došli kući!"

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