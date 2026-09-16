U Hramu Svetog Save
Ministarka Đurđević Stamenkovski sa patrijarhom Porfirijem dočekala 56 učenika iz Hercegovine: "U Srbiji niste gosti, Srbija je i vaša kuća" (foto)
Slušaj vest
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski je danas, zajedno s patrijarhom Porfirijem, u Hramu Svetog Save dočekala 56 učenika iz Hercegovine.
"Deco iz Trebinja, Bileće, Gacka, Nevesinja i Berkovića - u Srbiji niste gosti. Srbija je i vaša kuća", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala:
"Povezujući našu decu, čuvamo zajedničke korene, veru, kulturu i sećanje i gradimo mostove na Drini za generacije koje dolaze.
Dobro došli kući!"
Reaguj
Komentariši