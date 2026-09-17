Slušaj vest

Manifestacija Evropska noć istraživača biće održana 25. septembra u 25 mesta Srbije pod sloganom "Jedno srce za nauku" i imaće u fokusu životinje i njihovu povezanost sa ljudima, najavili su organizatori.

Naučni savetnik Instituta za primenu nuklearne energije INEP, Univerziteta u Beogradu Diana Lupulović je na konferenciji za novinare kao rukovodilac manifestacije rekla da su o povezanosti ljudi i životinja progovorili kroz istoriju, ekologiju i evoluciju i sve segmente koje čovek i životinja imaju zajedničko.

Prema njenim rečima, deca i odrasli će moći da se upoznaju o zajedničkom svetu ljudi i životinja, o bolestima koje se mogu preneti sa životinje na čoveka, o prevencijama i drugome.

Lupulović je najavila da će "Noć istraživača" biti održana na 12 lokacija u Beogradu, kao što je Botanička bašta, uz učešće više od 50 institucija, kao što su Institut za medicinska istraživanja i Venerinarski fakultet, pa će tako Veterina Beograd sa udomljavanjem kuca i maca ili će arheolozi prikazati životinje u praistoriji.

Redovni profesor Departmana za veterinarsku medicinu Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Nikolina Milošević je rekla da manifestacija će manifestacija u tom gradu imati veliki broj postavki, a da je suština da posetioci mogu naučiti i videti mnoge interesantne stvari o konceptu zdravlja i zajedničkoj povezanosti zdravlja ljudi, životinja i životne sredine.

Prema njenim rečima, teme su kako odgovorno da gaje kućne ljubimce, čime ne smeju da hrane određene vrste, a biće i radionice o klimatskim promenama i odgovornom ponašanju prema životnoj sredini, kao i o bezbednoj upotrebi hrane, uz čak i neke umetničke postavke.

Kako je najavljeno, manifestacija će 25. septembra biti održana uz besplatan ulaz u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici, Kikindi, Šapcu, Inđiji, Pirotu, Leskovcu, Ranovcu, Čačku, Kruševcu i Zaječaru od 17:00 do 22:00.

Tu su i Smederevo, Svilajnac, Zubin Potok, So bor, Kladovo, Sremska Mitrovica, Bačka Palanka, Nova Pazova, Pančevo i Vršac.

Pomoćnik direktora Centra za promociju nauke Darije Janošević je ocenio da je "Noć istraživača" postala svojevrsni brend, pošto ima malo projekata koji na taj način prevazilazi teme, organizatore, učesnike i postaje prepoznatljiv svima, posebno klincima, koji su shvatili da tu nešto mogu da nauče mimo škole.

Prema njegovima rečima, kao uvod u "Nož istraživača" 20. septembra počinje "Nedelja istraživača" i traje do 25. septembra u 14 naučnih klubova, sa najraznovrsnijim programom do sada, od veštačke inteligencije i hemije i biologije, do istorije.

Janošević je izrazio posebno zadovoljstvo što je "Zubin Potok napravio sjajan program", istakavši da su se organizatori manifestacije potrudili da tamo ne ostanu uskraćeni za dešavanja u drugim gradovima i naučnim klubovima.

"Evropska noć istraživača" realizuje se u okviru projekta HEART, koji se finansira sredstvima Evropske unije i sprovodi kroz program „Horizon Europe”, najvećeg programa Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, a u okviru potprograma „Marija Sklodovska-Kiri”.